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Ünlü TV Yıldızı Georgia Toffolo'nun Elbise Deneme Anında Yaşadığı Talihsizlik - Son Dakika
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Ünlü TV Yıldızı Georgia Toffolo'nun Elbise Deneme Anında Yaşadığı Talihsizlik

Ünlü İngiliz televizyon yıldızı Georgia Toffolo, elbise deneme anında sosyal medyada olay oldu. Elbisesini değiştirirken bir göğsünün dışarı çıktığı anı sosyal medya hesabından paylaşan Toffolo, hayranlarını şaşırttı. Made in Chelsea dizisi ile tanınan Toffolo, evinde düzenleyeceği bir organizasyon için hangi elbiseyi giyeceğini belirlemek amacıyla video çekti. Ancak videonun birinde, sütyen giymediği siyah ceketinin altından göğsünün dışarı çıkması, ünlü oyuncu için durumu zorlaştırdı.

Ünlü TV Yıldızı Georgia Toffolo\'nun Elbise Deneme Anında Yaşadığı Talihsizlik
08.12.2023 - 10:17,  Güncelleme: 10:32
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İngiliz televizyon yıldızı Georgia Toffolo, elbise denerken çektiği videoda frikik verdi. Oyuncu bu paylaşımı ile Instagram hesabının kapatılması riski ile karşı karşıya kaldı.

HESABINDAN OLUYORDU

Oynadığı Made in Chelsea dizisi ile ünlenen Georgia Toffolo takipçilerinden evinde vereceği organizasyon için hangi elbiseyi giymek konusunda fikirlerini almak için video paylaştı. Genç oyuncu "Evde düzenleyeceğim Noel partisi 20 dakika sonra başlıyor ve ne giyeceğimi bilmiyorum. "Herkes iyi vakit geçiriyor ve ben çıldırıyorum." notuyla paylaştığı videoda frikik verdi. Oyuncunun bu paylaşımı neredeyse başına iş açıyordu.

BİR SONRAKİ VİDEODA ÖNLEMİNİ ALDI

Yaşadığı kazadan ders alan genç oyuncu bir sonraki paylaşımında, kameraya yaklaşırken frikik vermemek için elleri ile elbisesini tuttu.

Ünlü TV Yıldızı Georgia Toffolo'nun Elbise Deneme Anında Yaşadığı Talihsizlik
Ünlü TV Yıldızı Georgia Toffolo'nun Elbise Deneme Anında Yaşadığı Talihsizlik
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Televizyon
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SON DAKİKA: Ünlü TV Yıldızı Georgia Toffolo'nun Elbise Deneme Anında Yaşadığı Talihsizlik - Son Dakika
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