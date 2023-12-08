Ünlü TV Yıldızı Georgia Toffolo\'nun Elbise Deneme Anında Yaşadığı Talihsizlik

İngiliz televizyon yıldızı Georgia Toffolo, elbise denerken çektiği videoda frikik verdi. Oyuncu bu paylaşımı ile Instagram hesabının kapatılması riski ile karşı karşıya kaldı.

HESABINDAN OLUYORDU

Oynadığı Made in Chelsea dizisi ile ünlenen Georgia Toffolo takipçilerinden evinde vereceği organizasyon için hangi elbiseyi giymek konusunda fikirlerini almak için video paylaştı. Genç oyuncu "Evde düzenleyeceğim Noel partisi 20 dakika sonra başlıyor ve ne giyeceğimi bilmiyorum. "Herkes iyi vakit geçiriyor ve ben çıldırıyorum." notuyla paylaştığı videoda frikik verdi. Oyuncunun bu paylaşımı neredeyse başına iş açıyordu.

BİR SONRAKİ VİDEODA ÖNLEMİNİ ALDI

Yaşadığı kazadan ders alan genç oyuncu bir sonraki paylaşımında, kameraya yaklaşırken frikik vermemek için elleri ile elbisesini tuttu.