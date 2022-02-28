Ünlü Ukraynalı ressam Pryimachenko'nun 25 eseri yandı - Son Dakika
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Ünlü Ukraynalı ressam Pryimachenko'nun 25 eseri yandı

28.02.2022 14:53

? Ukrayna Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde bulunan yerel müze Ivankiv'e yapılan saldırı sonucu yandığı ve ünlü Ukraynalı ressam Mariia Pryimachenko'nun 25 eserinin yanarak yok olduğu ifade edildi.

? Ukrayna Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde bulunan yerel müze Ivankiv'e yapılan saldırı sonucu yandığı ve ünlü Ukraynalı ressam Mariia Pryimachenko'nun 25 eserinin yanarak yok olduğu ifade edildi.

Ukrayna folklorunu eserlerine yansıtan dünyaca ünlü Ukraynalı sanatçı Maria Pryimachenko'nun tablolarının muhafaza edildiği Ivankiv yerel müzesi saldırı sonucu yandı. Müzede Pryimachenko'nun 25 eseri olduğu ve tabloların akıbetinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Ukraynalı halk sanatçısı Mariya Prymachenko, 12 Ocak 1909'da Kiev bölgesinde, Bolotnya köyünde doğdu ve 18 Ağustos 1997'de hayatını kaybetti. Sanatçının ünlü eserleri arasında 1977'de yaptığı 'İki Başlı Tavuk' eseri dünyaca bilinmektedir.

Ünlü Ukraynalı ressam Pryimachenko'nun 25 eseri yandı
Ünlü Ukraynalı ressam Pryimachenko'nun 25 eseri yandı
Ünlü Ukraynalı ressam Pryimachenko'nun 25 eseri yandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ünlü Ukraynalı ressam Pryimachenko'nun 25 eseri yandı - Son Dakika


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