Son Dakika Haberleri: Ünlü Uygun Ailesini Ziyaret Etti

Ünlü Uygun Ailesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, Konaklı Mahallesinde ikamet eden Uygun ailesini evinde ziyaret etti.

Ünlü Uygun Ailesini Ziyaret Etti, System.String[]
Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, Konaklı Mahallesinde ikamet eden Uygun ailesini evinde ziyaret etti.

Ziyarette, ailenin taleplerini dinleyen ve yetkililerinden aileyle gereken şekilde ilgilenmelerini isteyen Sema Ünlü, getirdiği armağanları aileye verdikten sonra ziyaret sona erdi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

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