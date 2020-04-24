Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı - Son Dakika Magazin

Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

28 dakika önce

Kanal 7 ekranlarında yaptığı sohbetler ve özellikle geçmiş ramazanlarda iftarda yaptığı dualarla bilinen ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun koranavirüse yakalanmasından dolayı ekranlarda olmadığı ortaya çıktı.

Kanal 7 ekranlarında iftar ve sahur programlarında yaptığı sohbet ve okuduğu dualarla bilinen ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun ramazanın ilk gününde ekranlarda olmamasının sebebi ortaya çıktı.

Döngeloğlu 21 Nisan'da yaptığı sosyal medyada, "Selamün aleyküm arkadaşlar kişiselyoutube kanalımızdan inşaAllah Ramazanı şerifte canlı yayınla sohbetler yapmayı düşünüyorum" mesajını paylaşmıştı. Ancak Döngeloğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu belli oldu.

"HAFİF SEVİYEDE KORONA HASTALIĞI GEÇİRİYOR"

Radyo TV Program Yapımcısı Niyazi Gedik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hocamız, hemşehrim ve abim Ömer Döngeloğlu hafif seviyede korona hastalığı geçirmekte olup hastanede tedavi görmektedir. Özellikle yazdığı mesajı sizlerle paylaşıyorum ki bunun dışında haberlere itibar edilmesin. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim" dedi.

Gedik, yanlış anlamalar olmaması için de Döngeloğlu ile aralarında geçen yazışmanın fotoğrafını da yayımladı.

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Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ömer Döngeloğlu, Kanal 7, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:29 

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YORUMLAR (3)
  • Hamit bilgim : Hocamıza ve tüm hastalarımıza acil şifa diliyorum ülkemiz ve tüm islam aleminin en yakın zamanda vürüsün atlatmasını yüce allahtan diliyorum Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • emin antepli: Rabbim acil şifalar versin.dun gece kanal7 de mustafa hoca vardi.acaba ömer hoca nerde diye düşünmüştüm.Şafi ismi ile sifa versin Rabbim... Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır


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