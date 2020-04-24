Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Kanal 7 ekranlarında iftar ve sahur programlarında yaptığı sohbet ve okuduğu dualarla bilinen ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun ramazanın ilk gününde ekranlarda olmamasının sebebi ortaya çıktı.

Döngeloğlu 21 Nisan'da yaptığı sosyal medyada, "Selamün aleyküm arkadaşlar kişiselyoutube kanalımızdan inşaAllah Ramazanı şerifte canlı yayınla sohbetler yapmayı düşünüyorum" mesajını paylaşmıştı. Ancak Döngeloğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu belli oldu.

"HAFİF SEVİYEDE KORONA HASTALIĞI GEÇİRİYOR"

Radyo TV Program Yapımcısı Niyazi Gedik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hocamız, hemşehrim ve abim Ömer Döngeloğlu hafif seviyede korona hastalığı geçirmekte olup hastanede tedavi görmektedir. Özellikle yazdığı mesajı sizlerle paylaşıyorum ki bunun dışında haberlere itibar edilmesin. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim" dedi.

Gedik, yanlış anlamalar olmaması için de Döngeloğlu ile aralarında geçen yazışmanın fotoğrafını da yayımladı.