Son Dakika Haberleri: Ünlü viyolonist, cern'de 100 metre derinde bach çaldı
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Ünlü viyolonist, cern'de 100 metre derinde bach çaldı

1 saat önce

Dünyaca ünlü besteci ve viyolonist Yo Yo Ma, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) bulunan Büyük Hidron Çarpıştırıcısı (LHC) merkezinde mini bir Bach konseri verdi.

Ünlü viyolonist, cern'de 100 metre derinde bach çaldı, System.String[]

Dünyaca ünlü besteci ve viyolonist Yo Yo Ma, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde  (CERN) bulunan Büyük Hidron Çarpıştırıcısı (LHC) merkezinde mini bir Bach konseri verdi.

CERN'ün davetlisi olarak gelen Yo Yo Ma, İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN), yerin 100 metre altında bulunan Büyük Hidron Çarpıştırıcısı (LHC) merkezinde Bach'ın No. 6 D Major Çello Suitini viyolonsel ile çaldı.

CERN'deki konser hakkında Yo Yo Ma; 'Felsefe, sanat ve bilim; kültürün ortaya çıkmasında eşit paylara sahip olan ortaklar olduğunu düşünürüm. Bunun için savaşmalıyız çünkü kültür, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve politika arasındaki farklılık ne kadar büyürse dünya korkunç bir şekilde ayrışır' dedi.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de yerin 100 metre altında 27 km uzunluğunda bulunan Büyük Hidron Çarpıştırıcısı (LHC), dünyanın yapı taşlarını, atomları ve protonları araştıran, deney yapan dünyanın en önemli temel parçacık fizik merkezidir.

Avrupa, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:01 Kaynak: DHA
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