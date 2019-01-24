Son Dakika Haberleri: Ünlü Voleybolcunun Annelik Sevinci

Ünlü Voleybolcunun Annelik Sevinci

1 saat önce

Türk Milli takımının ve Vakıfbank'ın yıldız voleybolcusu Gözde Kırdar Bracceschi ile Alessandro Bracceschi çiftinin kız bebeği dünyaya geldi.

Ünlü Voleybolcunun Annelik Sevinci, System.String[]

Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi…

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde 23 Ocak 2019, Çarşamba günü saat 21:59'da dünyaya gelen bebekle, ünlü voleybolcu anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu normal doğumla, 3 kilo 780 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:24 Kaynak: Bültenler

Anne, Acıbadem, Güncel
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