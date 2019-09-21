Son Dakika Haberleri: Ünlü yapımcı, Naim Süleymanoğlu'nu anlatırken gözyaşlarını tutamadı
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Ünlü yapımcı, Naim Süleymanoğlu'nu anlatırken gözyaşlarını tutamadı

1 saat önce

Bodrum'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası "CineBodrum" etkinliğine katılan ünlü yapımcı Mustafa Uslu, çektiği son filmi "Naim"i anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü yapımcı, Naim Süleymanoğlu'nu anlatırken gözyaşlarını tutamadı, System.String[]

Bodrum'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası "CineBodrum" etkinliğine katılan ünlü yapımcı Mustafa Uslu, çektiği son filmi "Naim"i anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Uslu, Bulgaristan'da çekim yaptıkları sete gelen Naim Süleymanoğlu'nun annesinin "kızanımı gördüm" diyerek 3 gün boyunca gözyaşı döktüğünü ifade etti. Oyuncu Hayat Van Eck'in Naim Süleymanoğlu'na olan benzerliği ise görenleri şaşırttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Salonu yatırımcıları Derneği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası "CineBodrum" etkinliğine katılarak filmi sinema salonu sahiplerine tanıtan yapımcı Mustafa Uslu, Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Süleymanoğlu'nun anlatıldığı her hikayede duygulanan Uslu, filmden kesitleri de sinema salonu sahiplerine izletti. Uslu'ya Naim karakterini canlandıran Hayat Van Eck eşlik etti.

Tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uslu, "Naim Süleymanoğlu bize sadece olimpiyat şampiyonlukları, madalyalar bırakmadı. Naim Süleymanoğlu her kazandığı başarının ardından uluslararası platformlarda konuşarak Bulgaristan'da yaşayan 350 bin soydaşımızla bizi buluşturdu bizi kaynaştırdı" dedi.

SÜLEYMANOĞLU'NUN ANNESİ 3 GÜN AĞLADI

Bulgaristan'da çekim sırasında gizlice seti izleyen Naim Süleymanoğlu'nun annesinin, karşısında Hayat Van Eck'i görünce 3 gün ağladığını gözyaşları içerisinde anlatan Mustafa Uslu, "Biz Bulgaristan'da çekim yaptığımızda Naim Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Süleymanoğlu ile Hayat'ı karşılaştırmamaya gayret ettik. Bu olağanüstü benzerlik Naim Süleymanoğlu'nun annesini derinden etkileyeceğini düşünerek karşılaştırmamaya gayret ettik. Çekim yaparken sete gelip uzaktan Hayat'a bakmış Hatice Süleymanoğlu ve 3 gün boyunca kızanımı gördüm ben diyerek ağlamış" ifadelerini kullandı.

(Eren Ayhan/İHA)

Naim Süleymanoğlu, Mustafa Uslu, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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