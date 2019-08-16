Son Dakika Haberleri: Ünlü yarışçı ve ailesinin bulunduğu uçak iniş sonrası alev aldı
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Ünlü yarışçı ve ailesinin bulunduğu uçak iniş sonrası alev aldı

43 dakika önce

Ünlü yarışçı ve ailesinin bulunduğu uçak iniş sonrası alev aldıABD, (DHA)- ABD'li ünlü Nascar yarışçısı Dale Earnhardt Jr, eşi ve kızının bulunduğu küçük uçak, iniş yaptığı havalimanında alev aldı.

Ünlü yarışçı ve ailesinin bulunduğu uçak iniş sonrası alev aldı
ABD, (DHA)- ABD'li ünlü Nascar yarışçısı Dale Earnhardt Jr, eşi ve kızının bulunduğu küçük uçak, iniş yaptığı havalimanında alev aldı. Earnhardt ve ailesinin kazadan kurtuldukları belirtildi.
Uçak, ABD'nin Tennessee eyaletindeki Elizabethton havalimanına yerel saatle 15.40 sıralarında iniş yaptıktan hemen sonra alev aldı. Uçağın içinde ünlü Nascar yarışçısı Dale Earnhardt Jr, eşi ve kızının da bulunduğu; kazadan yara almadan kurtuldukları duyuruldu.
Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:40 Kaynak: DHA
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