Ünlü yarışçı ve ailesinin bulunduğu uçak iniş sonrası alev aldı-EK GÖRÜNTÜ
47 dakika önce
Ünlü yarışçı ve ailesinin bulunduğu uçak iniş sonrası alev aldı-EK GÖRÜNTÜ.
Ünlü yarışçı ve ailesinin bulunduğu uçak iniş sonrası alev aldı-EK GÖRÜNTÜ Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:31 Kaynak: DHA
Ünlü yarışçı ve ailesinin bulunduğu uçak iniş sonrası alev aldı Tanrı Dağı'nda uluyan MHP'li Cemal Enginyurt'un yeni hedefi Hira Dağı'nda ulumak 44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş Avrupa Birliği ülkesi Belçika, cinsel ilişkiye rıza yaşının 14'e indirilmesine karar verdi