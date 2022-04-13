Ünlü yaşam koçu evlendiği kişinin adının bile sahte olduğunu yıllar sonra öğrendi, üzüntüden kanser oldu - Son Dakika
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Ünlü yaşam koçu evlendiği kişinin adının bile sahte olduğunu yıllar sonra öğrendi, üzüntüden kanser oldu

13.04.2022 08:57

Ünlü yaşam koçu ve yazar Nazan Koç, kendisini Almanya'da iş insanı olarak tanıtan Ahmet Pektaş ile 2019 yılında dini nikahla evlendi. Evlendikten sonra kalp hastası olduğunu söyleyen Pektaş'ın "kalp nakli olmam gerekiyor" yalanına da inanan Nazan Koç; nakil için 50 bin euro kredi çekti. Dolandırıldığını anlayan ünlü yaşam koçu, evlendiği kişinin adının bile sahte olduğunu öğrendi. Yaşadıklarından sonra kansere yakalanan Koç, dolandırıcının bulunup cezalandırılmasını istiyor.

Ünlü yaşam koçu ve yazar Nazan Koç, 2019 yılında Almanya'da ikamet eden Ahmet Pektaş ile tanıştı. İkili arasındaki arkadaşlık kısa süre sonra ilişkiye dönüştü. Sabah'ın haberine göre yazar Koç, Pektaş'ın Almanya'da ünlü bir markanın mağazasını işlettiğini ve çok zengin olduğunu biliyordu.

ÇEŞİTLİ BAHANELERLE KOÇ'TAN PARA ALMIŞ

Pektaş, genç kadına aşık olduğunu söyleyerek biran önce evlenmek ve İstanbul'a yerleşmek istediğini söyledi. 2019 yılı sonunda çift, dini nikahla evlendi. Aralarında resmi nikah olmayan Nazan Koç ile Ahmet Pektaş'ın evliliği bu şekilde 2021 yılı ortalarına kadar sürdü. Bu esnada iddiaya göre iş adamı olduğunu söyleyen Pektaş, yurtdışından parasını tahsil etmek için imam nikahlı eşi ve arkadaşlarından yardım istemeye başladı. Koç'un aile üyelerine banka hesabını açtırıp, yurtdışındaki paranın bu şekilde tahsil edilmesini daha kolay olduğu yalanıyla herkesi inandırmaya başladı.

Ünlü yaşam koçuna aşk tuzağı! Dini nikahlı eşi tüm parasını elinden alınca kahrından kanser oldu

KLİBİNE SPONSOR OLACAĞINI SÖYLEYİP ÜNLÜ ŞARKICIYI DA KANDIRMIŞ

Etrafındakilere farklı şekilde umut vadeden iş insanı, iddiaya göre kimi akrabasına Almanya'da vatandaşlık verdirebileceğini, bazı arkadaşlarına iş kuracağını kimisine ise çok zengin olduğu için çok farklı insanlarla tanıştıracağını ve çevre edileceğini vaat ediyordu. Hatta iş insanı Pektaş ünlü müzisyen Aşık Ali Sultan ile bulundukları bir ortamda kendisine klip çekmek için sponsor olacağını albümler çıkartacağını bile söylemişti.

''KALP NAKLİ OLACAĞIM'' DEYİP PARA İSTEMİŞ

Son zamanlarda Pektaş'ın hal ve davranışlarından şüphelenen yazar Koç, durumu eşiyle konuştuğunda ise 'Ben kalp hastasıyım kalp nakli olmam gerekiyor. Bunun için Bulgaristan'a gideceğim' cevabını aldı. Duydukları karşısında şok olan yaşam koçu, imam nikahlı eşinin ve annesinin Bulgaristan'a götürüp, kalp nakli için destek vermek istediğini söyledi.

Ünlü yaşam koçuna aşk tuzağı! Dini nikahlı eşi tüm parasını elinden alınca kahrından kanser oldu

KOÇ, AMELİYAT İÇİN 775 BİN LİRA KREDİ ÇEKMİŞ

Koç, nakil için bankalardan 50 bin euro değerinde (775 bin lira) kredi çekip Pektaş'a maddi olarak destekte bulundu. Pektaş, son zamanlarda sürekli kalp krizi geçirdiğini ve acilen ameliyat olması gerektiğini söyleyerek etrafından da para istemeye başladı.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE KAHRINDAN KANSER OLDU

Tüm bunlar yaşanırken ünlü yazar, Ahmet Pektaş'ın aslında kalp krizi geçirmediğini insanlardan bu şekilde para dinlendiğini hatta ismini bile sahte olduğunu öğrendi. Ne yapacağını bilemeyen Nazan Koç derin bir hüzün ve kederle karşı karşıya kaldı. Aylarca yaşadığı şokun etkisinden çıkamayan Koç yine iddiaya göre yaşadıkları sonrası kanser hastalığına yakalandı.

Tedaviye başladı. Ünlü yazar başına gelenlerden dolayı imam nikahlı eşini sorumlu tutarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak maddi manevi olarak kendisini dolandıran imam nikahlı eşinin, önce kimliğinin tespit edilmesini ardından bu şahsın cezalandırılmasını istedi.

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Almanya, Evlilik, Kanser, Kalp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü yaşam koçu evlendiği kişinin adının bile sahte olduğunu yıllar sonra öğrendi, üzüntüden kanser oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü yaşam koçu evlendiği kişinin adının bile sahte olduğunu yıllar sonra öğrendi, üzüntüden kanser oldu - Son Dakika
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