Son Dakika Haberleri: Ünlü yatırımcı Mark Mobius Boğaziçi Zirvesi'nde konuşacak
Son Dakika Ekonomi Ünlü yatırımcı Mark Mobius Boğaziçi Zirvesi'nde konuşacak - Son Dakika Ekonomi

Ünlü yatırımcı Mark Mobius Boğaziçi Zirvesi'nde konuşacak

6 saat önce

Mobius Capital Partners'ın kurucusu ünlü yatırımcı Mark Mobius, 10'uncu kez düzenlenecek Boğaziçi Zirvesi'nde konuşacak.

Ünlü yatırımcı Mark Mobius Boğaziçi Zirvesi'nde konuşacak, System.String[]

Mobius Capital Partners'ın kurucusu ünlü yatırımcı Mark Mobius, 10'uncu kez düzenlenecek Boğaziçi Zirvesi'nde konuşacak. İstanbul'da 27-29 Kasım tarihlerinde yapılacak olan zirvede 90 ülkeden 3 bini aşkın katılımcının yer alması bekleniyor.

Düzenlenecek 32 panelde aralarında Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İspanya eski Başbakanı Rodriguez Zapatero, Kolombiya eski Başkanı Andres Pastrana Arango, Mobius Capital Partners'ın kurucusu Mark Mobius ve Bluebay Varlık Yönetimi Stratejisti Tim Ash'in de bulunduğu çoğunluğu yabancı devlet adamları, akademisyenler, bürokratlar ve iş insanlarından oluşan 130'dan fazla konuşmacı yer alacak.


İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:16 Kaynak: DHA
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