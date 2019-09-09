Ünlü yatırımcıdan altın tavsiyesi
1 dakika önce
Ünlü yatırımcı ve Mobius Capital Partnes'ın kurucusu Mark Mobius, yatırımcılara portföylerinin yüzde 10'unu fiziki altında tutmaları tavsiyesinde bulundu.
Ünlü yatırımcı ve Mobius Capital Partnes'ın kurucusu Mark Mobius, yatırımcılara portföylerinin yüzde 10'unu fiziki altında tutmaları tavsiyesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:20
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