Son Dakika Haberleri: Ünlü yatırımcıdan altın tavsiyesi
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Ünlü yatırımcıdan altın tavsiyesi

1 dakika önce

Ünlü yatırımcı ve Mobius Capital Partnes'ın kurucusu Mark Mobius, yatırımcılara portföylerinin yüzde 10'unu fiziki altında tutmaları tavsiyesinde bulundu.

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Ünlü yatırımcı ve Mobius Capital Partnes'ın kurucusu Mark Mobius, yatırımcılara portföylerinin yüzde 10'unu fiziki altında tutmaları tavsiyesinde bulundu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:20 
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