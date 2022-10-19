Jahrein'in Twitter hesabı yine kapatıldı! - Son Dakika
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Jahrein'in Twitter hesabı yine kapatıldı!

19.10.2022 14:41
Jahrein'in Twitter hesabı yine kapatıldı!

Ünlü yayıncı Jahrein'in (Ahmet Sonuç) Twitter hesabı 5 ay aradan sonra 2. kez askıya alındı. Twitter neden bu işlemi gerçekleştirdi?

Ahmet Sonuç veya dijital platformlarda bilinen adıyla Jahrein'in Twitter hesabı 2. kez askıya alındı. İlk olarak geçtiğimiz mayıs ayında terör örgütü yanlısı kötü niyetli kişiler tarafından düzenlenen bot ve spam saldırısı nedeniyle hesabı onaylı olmasına rağmen kapatılmıştı. Şimdi ise bir kez daha benzer durumla karşılaşıyor.

Jahrein'in Twitter hesabı 2. kez askıya alındı!

Belirttiğimiz gibi Jahrein'in Twitter hesabı ilk olarak 5 ay önce askıya alındı. Daha sonra yaptığı açıklamada tekrar açılmasının uzun sürmesinin nedeninin kendisi olduğunu, hesabı onaylı olduğu için ilgili yetkililer ile iletişime geçerek kolayca açtırdığını söyledi.

Jahrein'in Twitter hesabı yine kapatıldı!

Jahrein son olarak geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Uğur'un siyasi parti temsilcileri ile onlara soru sormak isteyen karşıt görüşlü insanları bir araya getirdiği M.A.M, yani Mevzular Açık Mikrofon programının Sosyal Medya Yasası'nın konu alındığı bölüme birçok gazeteci, yayıncı ve influencer ile katılım sağladı.

Twitter'dan bahsetmeme özelliği geliyor!

Fakat bunun öncesinde Dinozorları Öldüren Meteor Partisi (DİNÖM) isimli yeni bir siyasi parti kurduklarını ve burada gençleri temsil etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Dolayısıyla hem işi yani yayıncılık tarafında hem de siyasi anlamda oldukça aktif.

Bu nedenle kendisi tarafından bir açıklama yapmadığı sürece bu sefer kimlerin sorumlu olduğu hakkında net bir bilgi yok. Fakat belirttiğimiz gibi hesabı onaylı olduğu için yetkili kişiler ile iletişime geçerek tekrar açtırması mümkün gözüküyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Ahmet Sonuç, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Jahrein'in Twitter hesabı yine kapatıldı! - Son Dakika

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