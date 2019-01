Ünlü Yazar Azra Kohen'in Yeni Kitabı: Gör Beni

Kurtuluş Savaşı'nın ardından yokluklar içinde inşa edilen Cumhuriyet... Bambaşka uçların birbirini çekmesiyle filizlenen aşklar... Everest Yayınları'ndan çıkan Gör Beni ile bu topraklarda yaşayan insanların farklılıklarına rağmen bütünün parçası olduğunu bir daha hatırlıyoruz.

Sümerlerden dinler tarihine, Cumhuriyet değerlerinden geleneğin gücüne kadar geniş bir perspektifte şekillenen roman, farklı olanı görmeye, anlamaya ve anlamlandırmaya davet ediyor okuru. Anlaşılmaz görüneni anlamak, uzlaşılmaz görünenle barışmak arzusundan yola çıkan bu hikâye içine gizlenen ve daha iyi bir dünyaya kapı açan bilgilerle bambaşka bir okuma deneyimi vaat ediyor.

GÖR BENİ

"Vatan delirmişti.

Tıpkı bugün gibi kıyametin kıyısındaydı dünya. İmparatorlukların öldüğü, bireyselliğin doğduğu, geçmişin geçmişe gömülürken tohum olduğu ve gömüldüğü karanlıkta küflenirken kök salıp yeniden doğmanın hayallerini kurduğu aynı bugün gibi bir dündü…

Taraflar, taraftarlar günüydü.

Birilerinin cenneti kuruluyordu sanki, diğerlerininse cehennemi; birileri yeniden doğmuştu, diğerleri ölümün kıyısında tutunmaya çalışıyordu; bir taraf gülerken diğer taraf ağlıyor, bir tarafın zafer sandığını diğeri aşağılanma sayıyordu… Kutuplaşma öylesine derindeydi ki, dışarıda bırakılanlar, ötekileştirilenler çaresizce nefret soluyordu…

Hem kurtuluştu hem ölüm…

Ve vatan delirmişti," diye Selim'in iç sesiyle gireriz Gör Beni'ye.

Yüzellilikler ile birlikte sınırdışı edilen Osmanlı'nın son sadrazamının oğlu Selim, yıkılan Osmanlı'nın ve babasının yasını tutarken hayat onu Ülkü ile çarpıştırır ve bu ikisinin de tüm önyargılarını yıkacak, bedenlerinde yeni duygular doğuracak, ikisini de kökten sarsacak bir aşk çarpışmasıdır.

"Birbirlerinin zıtlıklarında ilk defa denklerini görmüş¸ gibiydiler."

Ailesindeki tüm erkekleri Kurtuluş Savaşı'nda kaybetmiş, vatan topraklarını, kardeşlerini, annesini, anneannesini koruyabilmek için bedenini siper etmiş Ülkü yeni yapılanan inkılaplara minnetle sarılırken Selim, Osmanlı'nın yıkımından Cumhuriyet'i sorumlu tutmaktadır. İki zıt fikrin, duygunun, yaşanmışlığın, geçmişin hesaplaşmasıdır Gör Beni.

"...hayatı kader sanıyordu, oysa hayat daima zıtlıkları birbirine bagˆlıyordu."

Ajanların cirit attığı, öz kaynak savaşlarının eğitime, hakka, hukuka sıçradığı, savaşın yaralarının sarılmazsa kangrene dönme olasılığının olduğu bir ortamda, iki zıt ucu temsil eden, kendi haklılıklarından emin iki yüreğin hikayesidir Gör Beni ve tabii insanlık tarihine yanlış işlenmiş onlarca bilginin, öz kaynak savaşlarındaki devletlerin birbirlerine kurdukları onlarca tuzağın, hayatı yaşanmaz kılan onlarca ön yargının, kendi haklılıklarında taraf tutmaktan başka seçenekleri olmadığını sanan bir halkın ve vatanın hikayesidir.

"Tarihin bilinen en eski dillerini bu topraklarda c¸es¸it c¸es¸it konus¸uyor, atalarımızın genlerinden hu¨cre hu¨cre bedenimize aktarılmıs¸ yas¸anmıs¸lıklarda ko¨klenen o yu¨ce birlik duygusunu her birimiz, istisnasız her birimiz, tu¨m kırgınlıgˆımıza, bunca manipu¨lasyona, ugˆradıgˆımız haksızlıgˆa, hayal kırıklıklarımıza ragˆmen hissediyoruz. I·nkar etsek de ihtiyac¸ duyuyoruz. C¸u¨nku¨ o birlik duygusu, BI·Zim dogˆdugˆumuz yer. Anavatanına do¨nmeye, unutturulmaya c¸alıs¸ılan BI·Zi hatırlamaya hazır mısın?" diye hikâyeye giren psikolog yazar Azra Kohen, yeni kitabı ile okuyucuyu sadece tutkulu bir aşkta gezintiye çıkarmıyor, aynı zamanda insanlık tarihinin doğru bilinen yanlışlarında hayret verici fark edişlere götürüyor, yine.

Günümüzde kiliselerde İsa olarak resmedilen, heykelleştirilen kişinin, 6. Papa'nın ensest sapkınlıklarıyla ünlü oğlu olduğu, İsa'nın gerçekte siyahi olduğu gibi şaşırtıcı bilgilerin yanında, çeşitli devletlerin istihbarat raporlarında, İngiliz Devlet Kütüphane arşivlerinde 60 yıllık süre sınırıyla yayımlanma zorunluğu olan yazışmalarda Türkiye üzerine yapılmış planlarda ve daha nice şok edici bilgide gezdirir Bizi. İşte bu yüzden kitap, "Bu kitap, bu topraklarda yas¸ayan, herkes ic¸in yazıldı!" diye başlar ve "Yagˆmalanmıs¸ her anlam, is¸lenmis¸ her gu¨nah, yenmis¸ her hakkın dersi, mutlaka yagˆmacısına geri do¨necek, bir ka^bus olarak sunacaktı o¨gˆretisini. Bu hep bo¨yleydi. Anlamak ic¸in c¸abalayanlarla, anlamdan kac¸an yagˆmacılar arasında su¨ren savas¸, o¨yle bir s¸iddetteydi ki ya cehennem kazanacaktı ya da cennet... Ve insanogˆlunun nereye ait oldugˆunu, neyi hak ettigˆini galip gelen taraf belirleyecekti.

I·nsan nereye aitti?

Su¨regelen, her nesilde yenilenen bir cehennemin acısı ile ancak hayattan dayak yiye yiye insanlıgˆını acı ile kes¸fettigˆi bir gerc¸ekligˆe mi, yoksa anlamaya adanmıs¸ bir cennetin huzurunda, hayatla birlikte akarak zenginles¸mis¸ ortak bir bilincin anlamlandırdıgˆı bir gerc¸ekligˆe mi?

I·nsan nereye aitse onu gerc¸ekles¸tirecekti," diye biter Gör Beni…