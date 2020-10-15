Ünlü yazar bilinçsizce sosyal medyayı kullananlara savaş açtı - Son Dakika

Ünlü yazar bilinçsizce sosyal medyayı kullananlara savaş açtı

15.10.2020 13:45
Ünlü yazar bilinçsizce sosyal medyayı kullananlara savaş açtı, System.String[]

Sosyal medyayı bilinçsizce kullananlara savaş açan Yazar Murat Avcı, "Yanlış şeyler paylaşıp kötü örnek olabiliriz. Özellikle sanat camiası ve fenomenlerin bu konuda çok hassas davranmaları gerekiyor" dedi.

Sosyal medyayı bilinçsizce kullananlara savaş açan Yazar Murat Avcı, "Yanlış şeyler paylaşıp kötü örnek olabiliriz. Özellikle sanat camiası ve fenomenlerin bu konuda çok hassas davranmaları gerekiyor" dedi.

"İçin Rahat Olsun" ve "Allah var Gam Yok" kitaplarının yazarı ve sosyal sorumluluk projelerine desteği ile geniş hayran kitlesine ulaşan Murat Avcı, yazdığı kitapla sosyal medyayı bilinçsizce kullananlara savaş açtı. Avcı yaptığı paylaşımlarla yaptıkları paylaşımlarla toplumu olumsuz yönde etkilediklerini düşündüğü kişilere tepki gösteriyor Bilinçsizce sosyal medya kullanıcılarına uyarılarda bulunduğu için sosyal medya fenomenleri tarafından tehdit edildiğini ifade eden Avcı, "Bilinçsizce kullanılan sosyal medyanın tabi ki zararı var. Ben de dahil olmak üzere sosyal medyada paylaştığımız her şeyi her yaştan insanlar takip edip görüyor. Sergilediğimiz her davranışın örnek teşkil etmesi çok önemli. Yanlış şeyler paylaşıp kötü örnek olabiliriz. Özellikle sanat camiası ve fenomenlerin bu konuda çok hassas davranmaları gerekiyor" dedi.

Bilinçsizce sosyal medya kullanan gençlerin davranışlarında bozuklukların oluşmaya başladığını ifade eden Avcı, "Tiktok'un gençliğe zararı şöyle var. Üzülerek söylüyorum ki şu an Tiktok Türkiye'de çok bilinçsizce kullanılıyor. ve ben bu bilinçsizce kullanımın bir nebze önüne geçebilmek adına kendimce geliştirdiğim eleştiri mizahı yapıyorum. Size şöyle bir örnek vermek istiyorum. 50 küsur yaşında bir kadın dolapların üzerine çıkıp dans ediyor. Tiktok'ta evli bir adama aşık oluyor, ardından o adam eve geldiğinde, 'Seni hangi dolabın üzerinde bulacağım acaba' diyerek ayrılıyorlar. Kadın ayrılık acısı çekiyor ve bir video yayınlıyor, 'Evi ve Bugatti arabası olanlar ve bunları benim üzerime yapacak olanlar beni bulsun' diye duyuru videosu paylaşıyor. Biz ne ara böyle bir ülke olduk? Benim yapmış olduğum eleştiri mizahında sayfamda özellikle 50 yaş üstü insanlar var ve hepsi yaşına uygun hareket etmeyen saçma sapan hareket eden insanlar. Ben bunları paylaştığımda gençlerin büyük bir çoğunluğunun yaptığı yorumlar, 'Bundan sonra toplu taşıma araçlarında sizlere yerimi vermeyeceğim', 'İyi ki benim annem böyle değil' şeklinde oluyor. Yorumların büyük bir bölümü bu şekilde" diye konuştu.

Vatandaşların sosyal medya konusunda bilinçlenmesi gerektiğini ifade eden Avcı, "Burada ne ortaya çıkmış oluyor? Aslında küçüklere güzel örnek olması gereken bazı büyüklerimizin Tiktok'ta yapmış olduğu saçma sapan hareketlerin küçüklere kötü örnek olduğu ortaya çıkıyor. Tiktok video çekip paylaşma platformu, evet ama bunu nasıl kullanacağımıza biz karar verebiliyoruz. Ben kendimce Tiktok'ta toplumun ahlakına uygun hareket etmeyen, gençlere kötü örnek olan insanları gördükçe bu videoları alıp kendime özgü bir şekilde eleştiriyorum. Bu sayede çok sayıda saçmalayan kişi Tiktok hesabını kapattı. Evet, ben insanlar hesabını kapatsın istemiyorum ben ama sadece kötü örnek olabilecek şeyler çekmesinler istiyorum. Çünkü gençlerin bunlardan çok etkilendiğini biliyorum. Umarım bu durum en kısa sürede düzelir. Umarım Tiktok'ta insanlara kötü örnek olan kişiler bir an önce bundan vazgeçer" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Ünlü yazar bilinçsizce sosyal medyayı kullananlara savaş açtı

Sosyal Medya, Murat Avcı, Kadın, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü yazar bilinçsizce sosyal medyayı kullananlara savaş açtı - Son Dakika

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