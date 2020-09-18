Ünlü Yazar Hayati İnanç'tan Battalgazi'ye övgüler - Son Dakika

Ünlü Yazar Hayati İnanç'tan Battalgazi'ye övgüler

Battalgazi Belediyesi, Divan edebiyatı sevdalısı şair-yazar Hayati İnanç'ı, Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de konuk etti.

Ünlü Yazar Hayati İnanç'tan Battalgazi'ye övgüler, System.String[]

Battalgazi Belediyesi, Divan edebiyatı sevdalısı şair-yazar Hayati İnanç'ı, Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de konuk etti. Battalgazi'nin tarihsel mekanları karşısında hayranlığını gizleyemeyen İnanç, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ında çay ve kahve sohbeti gerçekleştirdi.

Spikerler Platformu Kırmızı Türk Spiker Dünyası'nın düzenlediği 2. Altın Kayısı Ödül töreni için Malatya'ya gelen yazar Hayati İnanç, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in onur konuğu oldu. Yüzünde her daim en güzel tebessümüyle insanların yüreğini ısıtan ünlü yazar İnanç, medeniyetlerin şekillendiği Battalgazi ilçesindeki tarihsel mekanları gezdi. Battalgazi Belediyesi tarafından alanın sağlık turizmine kazandırılan İspendere Şifalı İçmeleri'nde başlayan gezi programı, Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta son buldu.

"Tarihi mekanlara hayran kaldı

İspendere şifalı İçmeleri'ni gezerek çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülen kaynak suyundan içen usta yazar Hayati İnanç, Eskimalatya'da bulunan Osmanlı döneminde suçluların infaz edildiği Kanlı Kümbet'i inceledi. Poyraz Konağı Yaşam Müzesi'ni gezen İnanç, müzenin bugünkü ve gelecek kuşaklara fikir sunması anlamında çok önemli bir işlev gördüğümü belirtti. Binlerce yıldır pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Battalgazi'de tarihi bir yolculuğa çıktığını vurgulayan yazar İnanç, ilçeye hayran kaldığını belirtti.

Kervansaray'da çay ve kahve eşliğinde irfan sohbeti

Poyraz Konağı Yaşam Müzesi gezisinin ardından yazar Hayati İnanç, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ında bir araya gelerek, çay ve kahve sohbeti gerçekleştirdi. IV. Murat'ın silahtarı Mustafa Paşa tarafından 1637 yılında yaptırılan tarihi Kervansaray'da uzun ve hoş bir sohbet gerçekleştiren Başkan Güder ve yazar İnanç, sohbetlerinin geri kalan kısmına Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta devam etti. Yazar Hayati İnanç'ın bu ülke için büyük bir değer olduğunu aktaran AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Hocamızı tanıyoruz ve biliyoruz. Bu ülke için büyük bir değer. Güzel hoş sohbetlerini dinliyoruz. Kendisinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Battalgazi'de manevi bir yolculuğa çıktığını belirten usta yazar İnanç ise "Ben adeta bir manevi yolculuğa çıkmış gibiyim. Aşkın ülkesine geldim sanki. Eserleri ile yöneticileri ile ahalisi ve çalışanlarıyla burası muazzam bir dershane. Burası muazzam bir ibret meşheri. Battalgazi'mizi Allah nazardan saklasın. İnşallah Battalgazi Belediye Başkanımı bu şefk ile daha çok hizmet etme fırsatı bulur. Bugün gerçekten tarihimizi Battalgazi'de bir kez daha yaşadık. Burada yaşayanlar gerçekten çok şanslılar. Tarihe altın harflerle yazılmış mekanlara sahip oldukları için. İspendere Şifalı İçmelerini, Poyraz Konağını ve şuan bulunduğumuz Kervansaray'ı gezme fırsatımız oldu. Buralarda tarih kokuyor. Yüz yıllara şahitlik etmiş mekanlar. Zaman makinesi ile geçmişe gitmiş gibi hissettim kendimi. Burada ki tarihi gezenler bambaşka bir manevi yolculuğa çıkıyor. Özellikle Poyraz Konağı'nda ki o eski canlandırmalar, ahşap kapılar, eski yaşanmışlıklar bana geçmiş anılarımı bir kez daha yaşattı. Ben burada gördüğüm muhabbete, aşka, alakaya, kültür değerlerine sahip olunmasına hayran kaldım. Bizi bugün burada bizleri ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hocamızı ağırlamaktan onur duydum"

Yazar Hayati İnanç'ı bir medeniyetin üzerinde ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye'de bir medeniyetin üzerinde olduklarını vurgulayarak, "Bir medeniyeti devir almışız. Rabbime şükürler olsun ki buda İslam medeniyeti ile yoğrulmuş bir medeniyet. Hocamız bu konuda toplum ihtiyaçlarına cevap veren birisi. Özellikle insanların ayrıştırılmaya çalışıldığı ve kuşak ayrıştırılmasının yapıldığı bir dönemde hocam gibi insanlar, çok şükür ki onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek. Rabbim böyle insanlarımızın sayılarını arttırsın, ömürlerini uzun eylesin. Hocam gibi insanlar bizim için çok büyük bir değer. Değerlerimize sahip çıktığımız sürece toplum olarak, ülke olarak anlam kazanırız. İnşallah değerlerimiz yaşarken onların kıymetini biliriz. İnanıyorum ki üstatlarımız terki diyar ettiklerinde kendi yollarını takip eden nice üstatlar yetiştirirler. Bu ülke, bu kültür ve bu medeniyet sahipsiz kalmaz. Rabbim, ömür adayarak bizlere bu medeniyeti bırakan dedelerimize layık birer evlat olmayı nasip etsin. Malatya'mız, Battalgazi'mize renk kattığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben hocamızı medeniyetlerin şekillendiği ilçemizde ağırlamaktan onur duydum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Osman Güder, Kervansaray, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü Yazar Hayati İnanç'tan Battalgazi'ye övgüler - Son Dakika

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