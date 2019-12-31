Ünlü yazar Hayati İnanç Üsküdarlılarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü yazar Hayati İnanç Üsküdarlılarla buluştu - Son Dakika

Ünlü yazar Hayati İnanç Üsküdarlılarla buluştu

6 saat önce

Ünlü yazar Hayati İnanç, düzenlenen seminerde Üsküdarlılarla bir araya geldi.

Ünlü yazar Hayati İnanç Üsküdarlılarla buluştu, System.String[]

Ünlü yazar Hayati İnanç, düzenlenen seminerde Üsküdarlılarla bir araya geldi. Hayati İnanç'ı dinlemek isteyen her yaştan Üsküdarlı seminere adeta akın etti.


Ünlü yazar Hayati İnanç, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşi programında Üsküdarlılarla bir araya geldi. Programa her yaştan Üsküdarlı yoğun katılım gösterdi. Düzenlenen söyleşide vatandaşlar Hayati İnanç'ı dinlemek için adeta salona akın etti. Koltuklara sığmayan bazı vatandaşlar yerlerde oturarak İnanç'ı dinlediler.


Program hakkında konuşan Hayati İnanç, "Salon fena halde dolmuş durumda, kapasitesinin dışında bir talep var. Özellikle 18 - 25 yaş arası gençlerin talep patlaması yaşattıklarını görüyorum. ve anlamaya çalışıyorum. İlk bakış bunu gösteriyor ki, insanımız kendi değerlerinden, kendi birikiminden, kendi edebi tarihinden epeyce uzak bırakılmış ki bir özlem var. Buna dair bir ışıltıyı nerede görürse, pervaneler gibi oraya koşuyor ve candan bir ilgiyle takip ediyor. Bu ilginin pek de yüzeysel olmadığını görmekteyim. Bizimle temas edenler arka planda ne var diye sormaktan geri durmuyorlar. Biz de gençlerimize rehberlik etmeye gayret ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Bağlarbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:57 Kaynak: İHA
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