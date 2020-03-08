Ünlü yemek yazarları Kırşehir'in lezzetlerini tattı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünün gastronomi turizmini geliştirmek ve tanıtmak için yaptığı çalışmalar kapsamında, ünlü gurme ve yemek yazarları, Kırşehir'de yöresel lezzetleri tattı.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur, Ağalar Konağı'ndaki programda yaptığı açıklamada, yemek yazarları ve gurmelerin İstanbul ve Nevşehir'in ardından Kırşehir'e geldiğini söyledi.

Dünyaca ünlü yazar ve gurmeleri kentte ağırladıklarını dile getiren Temur, "Yemek ve tatlıların fotoğraf ve görüntülerini çekerek tariflerini aldılar. Onlar edindikleri deneyimleri ve lezzetleri yazılarında, video ve sosyal medya sitelerinde paylaşarak tanıtım yapacaklar. Özellikle höşmerim, Kaman cevizi, Kırşehir pekmezi, Ahi helvası, kuru biber ve yöresel lezzetlere hayran kaldılar." dedi.

Yazarlara danışmanlık yapan Sakarya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Kübra Sultan Yüzüncüyıl da Krystel Riachi, Maher Harb, Barbara Massaad ve Paul Osterlund'un Kırşehir'in kendine ait özel lezzetlerini deneyimlediğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 yılını "Türk mutfağı yılı" ilan etmesiyle yabancı yemek yazarlarına Türkiye'yi ve yöresel yemekleri tanıtmayı amaçladıklarını belirten Yüzüncüyıl, şunları kaydetti:

"Nevşehir'e gelen turistler, Kırşehir'e uğramadan gidiyorlar. Halbuki Kırşehir gastronomi ve kültürel anlamda özel lezzetlere sahip bir şehir. Turistleri Kırşehir'in gastronomik anlamda lezzetleriyle tanıştırmak istiyoruz. Dünyaca ünlü dört yazarımız yemekleri tattı, fotoğrafladı ve ülkelerinde anlatacaklar, lezzetlerin tanıtımını yapacaklar. Kırşehir'in yemek kültürü ve aromaları hoşlarına gitti. Mesela özel mayası olan yoğurdu, üzüm pekmezini, kuru biberi, kuzu incik yemeğini ve Kaman cevizini çok beğendiler. Kırşehir bu kadar güçlü bir potansiyeli, özel lezzetleri varken tanıtılması gerekiyor."

Yazar Barbara Massaad, Türkiye'de farklı şehirler dolaştığını, lezzet olarak en çok beğendiği yerlerden birisinin Kırşehir olduğunu ifade ederek "Yemeklerde aromalar çok iyi şekilde birbiriyle harmanlanmış, ağzın içerisinde ahenk içinde dağılıyor, kesinlikle damak tadına hitap ediyor. Kayısı, üzüm pekmezi ve et ile yapılan yemek ise çok farklı. Yoğurt ve kurutulmuş biber gerçekten çok özeldi. En beğendiğim tatlı ise Ahi helvası oldu. Tüm tarifleri alıyorum." dedi.

Maher Harb da sofradaki tüm yemeklerin olağanüstü güzellikte olduğunu dile getirdi.

Yemek yazarları kentteki tarihi mekanları, turistik ve kültürel alanları da gezdi.