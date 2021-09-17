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Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar! - Son Dakika

Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar!

17.09.2021 12:22
Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar!, System.String[]

BİR HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDIİngiliz TV yıldızı Lucy Mecklenburgh, 18 aylık oğlunun bir hafta boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı verdiğini açıkladı.

BİR HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDI

İngiliz TV yıldızı Lucy Mecklenburgh, 18 aylık oğlunun bir hafta boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı verdiğini açıkladı. 30 yaşındaki Mecklenburg, nişanlısı Ryan Thomas'tan dünyaya getirdiği oğlu Roman'ın solunum cihazına bağlandığını ve bir hafta boyunca, yoğun bakımda hayata tutunmaya çalıştığını anlattı. Mecklenburg, minik Roman'ın şimdi evde ve güvende olduğunu da ekledi.

Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar!

'KARYOLASINDA MOSMOR BULDUM'

Lucy Mecklerburg, bir gün Roman'ı karyolasında mosmor bulduğunu ve ondan sonra yaşananları Instagram hesabından paylaştı. Mecklenburg "Bazılarınızın fark etmiş olabileceği gibi son zamanlarda sosyal medyadan uzaktık" diyerek başladığı mesajını şöyle sürdürdü: Sadece bir hafta önce Roman'ı karyolasında mosmor bil şekilde buldu. Muhtemelen her ebeveynin en büyük kabusu. Çok detaya girmeden anlatmak gerekirse Roman, St. Mary's Londra Hastanesi'ne götürüldü ve yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı."

Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar!

SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Roman'ın bu bir haftanın sonunda evde ve sağlığının da yerinde olduğunu ekleyen Lucy Mecklenburg, oğlunun hayata tutunmasında emeği geçen tüm sağlık personeline de teşekkür etti. Yıldız, yaşadığı bu dehşet verici olayın ardından diğer çocuk hastalara ve onların ailelerine destek vermek için kolları sıvadığını da anlattı.

Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar!

OĞLUMUZ YENİDEN EVİNDE

Mecklenburg, Roman'ın ailesi olarak yaşadıklarından sonra asla tam olarak iyileşemeyeceklerini belirterek, oğlunun yeniden yuvasında ve kollarının arasında olmasından duydukları mutluluğu da dile getirdi.

Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar!

MİNNETTARLIĞIMIZI ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ

Ölümün kıyısından dönen minik Roman'ın babası ve Mecklenburg'un nişanlısı Ryan Thomas da sosyal medya sayfasında yaşadıklarıyla ilgili duygularını ifade etti. Hastanede Roman'a sarılırken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Thomas "Yoğun bakımrda bir hafta geçirdikten sonra minik oğlumuzun tekrar evde olmasından duyduğumuz minnettarlığı anlamaya kelimeler yetmez" diye yazdı. Anne- baba olarak hayatlarının en korkunç dönemini yaşadıklarını dile getiren Thomas da tıpkı nişanlısı Mecklenburg gibi Roman için seferber olan tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar!

NEREDEYSE BOĞULUYORDU

Bu,  minik Roman'ın kısacık yaşamında karşılaştığı ilk sağlık sorunu değil. Elbette Mecklenburg ve Thomas'ın bebekleriyle ilgili olarak yaşadığı ilk korku da değil. Minik bebek henüz 11 aylıkken boğazına kaçan bir elma parçası yüzünden de ölümden dönmüştü. Anne olduğundan bu yana yaşadığı her tecrübeyi sosyal medya hesabından anlatan yıldız, o korkusunu da yine Instagram hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar!

BİR ELME PARÇASI YÜZÜNDEN

Lucy Mecklenburgh paylaşımında "Bu sabah Roman bir parça elma yüzünden boğuluyordu. Ondan sonra da iki saat boyunca öğürdü ve hastalandı" diye yazdı. Minik oğlu Roman'ın o anlardan sonra ne kahvaltı ettiğini ne de öğle yemeği yediğini belirten Mecklenburgh, bebeğinin, ağzına aldığı yemeklerin hepsini tükürdüğünü de anlattı. İlk kez anne olan yıldız, daha sonra da Roman'ı doktora götürdüğünü belirtti.

Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar!

15 DAKİKADA BİR KONTROL EDİYORUM

Bu yaşadığının Roman için de bir tür şok olduğunu hatırlatan Lucy Mecklenburgh, minik bebeğin su ve anne sütü içtiğini ancak o olaydan sonra uzun süre katı yiyecekler tüketmediğini de ekledi. Lucy Mecklenburgh, oğlu uyurken de her 15 dakikada bir onu kontrol ettiğini anlattı.

Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar!

ROMAN'IN BİR DE ABLASI VAR

Rol aldığı The Only Way is Essex adlı diziyle adını duyuran Lucy Mecklenburgh, Coronation Street dizisiyle tanına Ryan Thomas ile nişanlı bir süredir. Roman, çiftin ilk çocuğu. Ryan Thomas ise Tina O'Brien ile yaşadığı ilişkiden Scarlett adında bir kız çocuğu babası oldu.

Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar!

Lucy Mecklenburgh, Instagram, Londra, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar! - Son Dakika Magazin


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