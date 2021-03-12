Ünlü yönetmen Ertem Göreç hayatını kaybetti - Son Dakika

Ünlü yönetmen Ertem Göreç hayatını kaybetti

12.03.2021 22:30
Ünlü yönetmen Ertem Göreç hayatını kaybetti, System.String[]

Göreç'in vefatı, Film Yönetmenleri Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Film Yönetmenleri Derneğinin kurucusu ve onur üyesi olan Türkiye sinemasının değerli yönetmeni Ertem Göreç aramızdan ayrılmıştır.

Göreç'in vefatı, Film Yönetmenleri Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Film Yönetmenleri Derneğinin kurucusu ve onur üyesi olan Türkiye sinemasının değerli yönetmeni Ertem Göreç aramızdan ayrılmıştır. Uzun süredir Kartal Yakacık'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaşam Evi'nde kalmakta olan Ertem Göreç'in vasiyeti üzerine naaşı tıp fakültesine verildi." ifadeleriyle duyuruldu.

Usta yönetmenin vefatının ardından kültür sanat dünyasından birçok isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

Yönetmen Mesut Uçakan, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Ertem Göreç... Centilmen bir yönetmen, sıcak bir dosttu. Günü doldu, onu da aldılar bu yalancı dünyadan. Bu kadar elle tutulur bir ölümü görür de senin yalanlarına nasıl hala meftun olur insanlar ey dünya? Rabbim rahmetiyle muamele buyursun."

Sinema yazarı Suat Köçer de sosyal medya hesabından, "Şu sıra ne çok kayıp duyduk. 'Otobüs Yolcuları' ve 'Karanlıkta Uyananlar' gibi önemli filmlere imza atan, yönetmen Ertem Göreç, dün vefat etmiş. Ölümünün sessizliği ayrıca üzücü. Allah rahmet eylesin." ifadelerine kullandı.

Sinema yazarı Barış Saydam ise üzüntüsünü, "Ertem Göreç dün gece vefat etmiş. Herkes yönetmenliğini bilir Ertem Hoca'nın. Ama Türk sinemasının hafızalarından biriydi. Tüm sektörü, Yeşilçam kültürünü, o dönemi dinleyecek kimsemiz kalmıyor yavaş yavaş. Bir dönem tamamen kapanıyor." sözleriyle dile getirdi.

ERTEM GÖREÇ KİMDİR?

Bursa'da 1931'de dünyaya gelen usta yönetmenin ilk yönettiği film, 1959 yılında çekilen "Kanlı Sevda" oldu.

Ertem Göreç, 1961'de, senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı toplumsal gerçekçi film "Otobüs Yolcuları"nı yönetti. Filmin başrollerinde Ayhan Işık, Türkan Şoray, Senih Orkan, Atıf Kaptan, Reha Yurdakul, Avni Dilligil ve Suphi Kaner oynarken, filmin özgün müziklerini ise Yalçın Tura ve Ruhi Su yaptı.

Türkiye'de ilk işçi ve grev filmi olan "Karanlıkta Uyananlar"ın 1964'de yönetmen koltuğuna oturan Göreç'in, "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" adlı filmi ise Türkiye'de fantastik sinemanın ilk örneği olarak sayıldı.

Ünlü yönetmen Ertem Göreç hayatını kaybetti

Ertem Göreç, Yönetmen, Medya, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü yönetmen Ertem Göreç hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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