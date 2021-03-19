Ünlü yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'yi ziyaret etti - Son Dakika

Ünlü yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'yi ziyaret etti

19.03.2021 17:54
Ünlü yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'yi ziyaret etti, System.String[]

Başrolünü Jason Statham'ın oynadığı 'Five Eyes' filminin çekimleri için 2 aydır Antalya'da bulunan dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie, yönetmenliğin dışında sürdürdüğü üretim faaliyetleri kapsamında, özel üretimini yaptığı ürünlerin imalatları için Antalya OSB'yi ziyaret etti.

Başrolünü Jason Statham'ın oynadığı 'Five Eyes' filminin çekimleri için 2 aydır Antalya'da bulunan dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie, yönetmenliğin dışında sürdürdüğü üretim faaliyetleri kapsamında, özel üretimini yaptığı ürünlerin imalatları için Antalya OSB'yi ziyaret etti. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ev sahipliğinde bölgede faaliyet gösteren 3 firmayı gezen Ritchie, firmaların ürünleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Kendi projeleri ve imalatını yaptırmak istediği ürünlerle ilgili firma yetkilileriyle görüşmeler yapan ünlü yönetmen, fabrikalarda fotoğraf ve video çekmeyi de ihmal etmedi.

DEVRİM ERBİL TABLOSU HEDİYE EDİLDİ

Özel bir helikopter ile Antalya OSB'ye gelen Guy Ritchie'yi, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar karşıladı. Günün ilk ziyaretini Bölge Müdürlüğü'ne yapan Ritchie'ye, burada Başkan Ali Bahar tarafından Antalya OSB ve firmaları hakkında sunum yapıldı. Başkan Bahar, yaklaşık bir saat süren toplantı sonunda Türkiye'nin yaşayan en büyük sanatçılarından biri olan Devrim Erbil'in tablosunu Guy Ritchie'ye hediye etti.

3 FİRMA GEZDİ

İlk firma ziyaretini AGT Ağaç San. Tic. A.Ş.'ye yapan Guy Ritchie'ye, şirketin yönetim kurulu üyesi Mehmet Semih Söylemez eşlik etti. Yaklaşık 302 dönüm arazi üzerine kurulu tesisi elektrikli araçlar ile gezen Ritchie, zaman zaman araçtan inerek üretim süreçlerini yakından inceledi. Kristal Endüstriyel Mut. Çam. Mak. Paz. San. ve Tic. A.Ş.'yi de ziyaret eden dünyaca ünlü yönetmen, firma yetkilileri Ramazan Kaynakçı ve Abdi Kilit ile birlikte üretim hattını gezdi ve özel üretim lezzetlerinin tadına baktı. Günün son ziyaretini Ahmet Kasapoğlu Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti'ye yapan Ritchie, firma sahibi Ahmet Kasapoğlu ile İngiltere'deki ofisleri ve ortaklaşa yapabilecekleri çalışmalar ile ilgili görüştü. Ünlü yönetmen, yaklaşık 4,5 saat süren temaslarının ardından Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk tarafından tahsis edilen özel helikopterle bölgeden ayrıldı.

ANTALYA OSB'DEN ETKİLENDİ

Guy Ritchie'nin Antalya OSB'den ve buradaki üretim imkanlarından etkilendiğini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, ziyaret ve incelemeler ile ilgili şu bilgiyi verdi:

"Türkiye çok büyük bir ülke, Antalya'mız da ülkemizin en müstesna şehirlerinden biri. Dağları, denizi ve doğal güzellikleri ile evrensel bir şehir olan Antalya, adeta bir film platosunu andırıyor ve bu yönüyle de dünyaca ünlü bir yönetmene ve film çekimlerine ev sahipliği yaptı. Bugün bizler de o dünyaca ünlü yönetmene, Guy Ritchie'ye ev sahipliği yaptık. Kendisinin yönetmenliğin dışında üretimle ilgili de işleri var, bir iş insanı aynı zamanda. Ülkemizin ve Antalya'mızın üretim kalitesini kendisine bugün bizzat gösterme şansı yakaladık. Ahşap ve makine sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızda incelemelerde bulunup, bölgede gerçekleştirilebilecek imalatlar hakkında bilgi aldı. Mutluyuz, çünkü ülkemizin ve kentimizin imkanlarını dünyaya tanıtıp taşıma fırsatı elde ettik. Zaman sınırlaması nedeniyle sadece 3 firmamızı gezdirebildik. Fakat diğer birçok firmamız ile ilgili de kendisine bilgi verdik. Burada istediği her şeyi tek seferde yaptırabileceği firmalar olduğunu gördü. Antalya Organize Sanayi Bölgemizden, bu büyüklükten ve buradaki üretim imkanlarından çok etkilendiğini bizlere bizzat iletti."

Ünlü yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'yi ziyaret etti

Guy Ritchie, Yönetmen, Antalya, OSB, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'yi ziyaret etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Turist taşıyan helikopter denize çakıldı: 3 ölü, 1 kayıp Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi Son Dakika! AB yetkilileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi zaruridir Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var
Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı         
18:27
ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi         
18:10
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü         
17:25
Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti         
16:57
Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı         
16:33
Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı         
15:51
Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı         
15:15
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 18:51:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei