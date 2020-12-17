Ünlü yönetmen Oliver Stone: Covid 19'a karşı Rus aşısı oldum

Şu sıralar bir belgesel çekimi için Rusya'da bulunan 74 yaşındaki Stone, Associated Press ajansı aracılığıyla verdiği demeçte "Evet, Rus aşısı oldum" diye konuştu.

Stone, "İşe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Ama hakkında güzel şeyler duydum" diye konuştu.

Oliver Stone, önümüzdeki 45 gün içinde ikinci dozu da olacağını sözlerine ekledi. Bunun için ülkesine dönse de Rusya'ya tekrar gelmek zorunda olduğunu belirtti.