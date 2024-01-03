Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti

Şehnaz Tango, Yedi Numara, Sıcak Saatler, Elimi Bırakma, Güneşin Kızları ve Benim Güzel Ailem gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen Sadullah Celen, 64 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Celen'in ölümü, ünlü isimleri da yasa boğdu.

SARITAŞ: SINIRLARIMI ZORLAMAMI SAĞLADIĞIN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş'ta sosyal medya hesabından bir dönem birlikte çalıştığı hocası Sadullah Celen'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımda "Yıllar önce çok güzel bir yolculuğu beraber yürüdük. Güzel enerjinin, hiç eksilmeyen güler yüzünün yanı sıra beni serbest bıraktığın, sınırlarımı zorlamamı sağladığın ve cesaret verdiğin için sana çok teşekkür ederim Sadullah Hocam... Işıklar içinde uyu." ifadelerini kullandı.

ERÇEL: SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Daha önce Celen ile çalışan Hande Erçel ise "Sadullah hocam, yönetmeni. Güneşin Kızı Selin ve ben seni asla ama asla unutmayacağız. Gittiğin yerde güneş al bize hep yaptığın gibi" dedi. Tuba Ünsal da Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Sadullah Celen aramızdan ayrılmış. Yemin dizisinde yönetmenimdi. Yönetmen korkumu üzerimden alan şefkatli, pırlanta gibi bir insandı. Çok üzüldüm, insan büyüdükçe eksiliyor" notunu yazdı.

Alp Navruz ise Celen ile çektirdiği fotoğrafı paylaşıp "Mekanın cennet olsun hocam" dedi. Daha önce ünlü isimle çalışan Berk Atan da "Ah canım Sadomuz hocam, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.