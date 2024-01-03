 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti

Türk dizi dünyasının tanınmış yönetmenlerinden Sadullah Celen, 64 yaşında hayatını kaybetti. Celen'in ölümü, birçok ünlü ismi derinden etkiledi.

Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
03.01.2024 - 13:51,  Güncelleme: 13:56
Abone Ol

Şehnaz Tango, Yedi Numara, Sıcak Saatler, Elimi Bırakma, Güneşin Kızları ve Benim Güzel Ailem gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen Sadullah Celen, 64 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Celen'in ölümü, ünlü isimleri da yasa boğdu.

SARITAŞ: SINIRLARIMI ZORLAMAMI SAĞLADIĞIN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş'ta sosyal medya hesabından bir dönem birlikte çalıştığı hocası Sadullah Celen'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımda "Yıllar önce çok güzel bir yolculuğu beraber yürüdük. Güzel enerjinin, hiç eksilmeyen güler yüzünün yanı sıra beni serbest bıraktığın, sınırlarımı zorlamamı sağladığın ve cesaret verdiğin için sana çok teşekkür ederim Sadullah Hocam... Işıklar içinde uyu." ifadelerini kullandı.

ERÇEL: SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Daha önce Celen ile çalışan Hande Erçel ise "Sadullah hocam, yönetmeni. Güneşin Kızı Selin ve ben seni asla ama asla unutmayacağız. Gittiğin yerde güneş al bize hep yaptığın gibi" dedi. Tuba Ünsal da Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Sadullah Celen aramızdan ayrılmış. Yemin dizisinde yönetmenimdi. Yönetmen korkumu üzerimden alan şefkatli, pırlanta gibi bir insandı. Çok üzüldüm, insan büyüdükçe eksiliyor" notunu yazdı.

Alp Navruz ise Celen ile çektirdiği fotoğrafı paylaşıp "Mekanın cennet olsun hocam" dedi. Daha önce ünlü isimle çalışan Berk Atan da "Ah canım Sadomuz hocam, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ünlü yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti! Ünlü isimler kahroldu
Ünlü yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti! Ünlü isimler kahroldu
Ünlü yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti! Ünlü isimler kahroldu
Ünlü yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti! Ünlü isimler kahroldu
YORUMLAR

Tolga Sarıtaş, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti - Son Dakika


14:32
HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:35
Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor

Son Dakika
14:32 HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:37 Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:35 Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor
13:24 GÜNGÖREN'de İşçi Vinç Sepetiyle Malzeme İndirirken Otomobilin Cam Tavanına Çarptı
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 14:52:44. #1.13#
SON DAKİKA: Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement