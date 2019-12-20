Ünlü Yönetmen Tunç Başaran Balıkesir'de toprağa verildi - BALIKESİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü Yönetmen Tunç Başaran Balıkesir'de toprağa verildi - BALIKESİR - Son Dakika

Ünlü Yönetmen Tunç Başaran Balıkesir'de toprağa verildi - BALIKESİR

6 saat önce

Yönetmenliğini yaptığı "Uçurtmayı Vurmasınlar", "Piano Piano Bacaksız" ve "Abuzer Kadayıf" filmleriyle Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden usta yönetmen Tunç Başaran'ın cenazesi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toprağa verildi.

Yönetmenliğini yaptığı "Uçurtmayı Vurmasınlar", "Piano Piano Bacaksız" ve "Abuzer Kadayıf" filmleriyle Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden usta yönetmen Tunç Başaran'ın cenazesi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toprağa verildi.

81 yaşında yaşamını yitiren Başaran'ın cenazesi, dün İstanbul Şakirin Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, vasiyeti üzerine annesi Pakize Başaran'ın doğum yeri olan Bandırma'ya getirildi.

Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Tunç Başaran'ın kardeşi, oyuncu Meriç Başaran ile yeğeni Pelin Onat taziyeleri kabul etti. Törene Başaran'ın yakınlarının yanı sıra Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı da katıldı.

Başaran'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tunç Başaran'ın kardeşi, oyuncu Meriç Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin kanser tedavisi görmediğini söyledi.

Başaran, ağabeyinin vücudunda aşırı enfeksiyon ve zatürre olduğunu belirterek, "Sonrasında ağızda bir tümör görüldü, yumuşak doku kanseri dediler, ona bakmaya kalmadan ölmeden 15 dakika önce doktora, 'Ben çiçek gibiyim.' dedi. Öyle gitti, çok güzel yaşadı ve istediği gibi gitti. Bu süreçte kendisine manevi kızım dediğim Yüksek Öğretim Kurulu Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güler Bilen Alkan, hastanedeki konforunu sağladı. Şuna inanın çok mutlu yaşadı, çok mutlu bir şekilde sevgi sarmalında gitti." diye konuştu.

Ünlü Yönetmen Tunç Başaran Balıkesir'de toprağa verildi - BALIKESİR

Tunç Başaran, Balıkesir, Bandırma, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1'i polis 6 yaralı
Zeynep Alkan Naz'ın derin dekolteli saten elbisesi eleştiri yağmuruna tutuldu Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
23:00 DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika
23:00 TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (4) - Son Dakika
23:00 Kastamonu'da barışmak için buluşan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü - Son Dakika
22:59 AK Parti'li Tüfenkci: "Piyasalar üzerindeki faiz baskısı bertaraf edildi" - Son Dakika
22:58 Firari hükümlü akraba iki kadın cezaevine teslim edildi - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:48 Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:02:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü Yönetmen Tunç Başaran Balıkesir'de toprağa verildi - BALIKESİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]