Ünlü Yönetmen Tunç Başaran Balıkesir'de toprağa verildi - BALIKESİR - Son Dakika

Yönetmenliğini yaptığı "Uçurtmayı Vurmasınlar", "Piano Piano Bacaksız" ve "Abuzer Kadayıf" filmleriyle Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden usta yönetmen Tunç Başaran'ın cenazesi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toprağa verildi.

81 yaşında yaşamını yitiren Başaran'ın cenazesi, dün İstanbul Şakirin Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, vasiyeti üzerine annesi Pakize Başaran'ın doğum yeri olan Bandırma'ya getirildi.

Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Tunç Başaran'ın kardeşi, oyuncu Meriç Başaran ile yeğeni Pelin Onat taziyeleri kabul etti. Törene Başaran'ın yakınlarının yanı sıra Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı da katıldı.

Başaran'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tunç Başaran'ın kardeşi, oyuncu Meriç Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin kanser tedavisi görmediğini söyledi.

Başaran, ağabeyinin vücudunda aşırı enfeksiyon ve zatürre olduğunu belirterek, "Sonrasında ağızda bir tümör görüldü, yumuşak doku kanseri dediler, ona bakmaya kalmadan ölmeden 15 dakika önce doktora, 'Ben çiçek gibiyim.' dedi. Öyle gitti, çok güzel yaşadı ve istediği gibi gitti. Bu süreçte kendisine manevi kızım dediğim Yüksek Öğretim Kurulu Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güler Bilen Alkan, hastanedeki konforunu sağladı. Şuna inanın çok mutlu yaşadı, çok mutlu bir şekilde sevgi sarmalında gitti." diye konuştu.