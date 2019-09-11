Son Dakika Haberleri: Ünlü yönetmenden yıllar sonra gelen itiraf
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Ünlü yönetmenden yıllar sonra gelen itiraf

4 dakika önce

Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri kabul edilen Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) filminin yönetmeni, filminin IMDb'de (Uluslararası Film Veritabanı) birinci sırada olmasına şaşırdığını söyledi.

Ünlü yönetmenden yıllar sonra gelen itiraf, System.String[]
Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri kabul edilen Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) filminin yönetmeni, filminin IMDb'de (Uluslararası Film Veritabanı) birinci sırada olmasına şaşırdığını söyledi.

Stephen King'in romanından uyarlanan Esaretin Bedeli filminin yönetmeni Frank Darabont, filminin 25'inci yılını doldurması sebebiyle ABD'de yerel bir dergiye röportaj verdi. İnternette tekil kullanıcıların oyladığı ve film endüstrisi için ölçü kabul edilen IMDb'ye göre en yüksek puanı alarak birinci sırada olan Esaretin Bedeli filmi için, "Bu durum benim için gerçeküstü. Bu listeye baktığımda tabii ki Baba (The Godfather) ve Yurttaş Kane (Citizen Kane) gibi filmleri görüyorum ve Esaretin Bedeli gerçekten bunlardan daha mı iyi diye düşünmeden edemiyorum. Buna inanmak biraz güç ancak bu oylamaya karar veren sinema izleyicileri. Bu tatmin edici" sözlerini kullandı.

7 DALDA ADAY GÖSTERİLDİ ANCAK KAZANAMAMIŞTI

Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı film, En İyi Film ödülü dahil olmak üzere 7 dalda Oscar'a aday gösterilmişti fakat ödüllerin hiçbirini kazanamamıştı.


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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:47 Kaynak: DHA
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