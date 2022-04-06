Ünlü Youtube ekibi "Kafalar" film çekimleri sonrası serumluk oldu - Son Dakika
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Ünlü Youtube ekibi "Kafalar" film çekimleri sonrası serumluk oldu

06.04.2022 09:59
Ünlü Youtube ekibi "Kafalar" film çekimleri sonrası serumluk oldu

Ünlü youtube ekibi "Kafalar" ikinci filmleri "Kendinden Kaçak" çekimleri sonrası hastalanarak gala öncesi serum takviyesi aldı.

Ünlü youtube ekibi "Kafalar" ikinci filmleri "Kendinden Kaçak" çekimleri sonrası hastalanarak gala öncesi serum takviyesi aldı. Film çekimlerinde yaşadıkları zorluklardan bahseden ekip, "Soğuk bizi çok zorladı. Hatta hepimiz çekimlerde hasta olduk, serum taktırdık. Isıtıcı bantlarla ayakta durduk" dedi.

Ünlü youtube ekibi Kafalar, 8 Nisan'da vizyona girecek olan ikinci filmleri " Kendinden Kaçak" çekimlerinde soğuk hava şartlarından dolayı rahatsızlanarak serum takviyesi aldı. Filmlerinin çekimleri sırasında yaşadıkları zorlukları dile getiren Kafalar ekibi üyeleri Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı, "Ankara'da bir haftalık bir çekimimiz oldu. Çok soğuktu. Bizim de montlu sahnelerimiz olmadığı için, tişörtlerle olduğumuz anlar oldu sürekli. O soğuğu baya yedik. Soğuk bizi çok zorladı. Bizi sıkıntıya soktu. Hatta hepimiz çekimlerde hasta olduk, serum taktırdık. Sahneyi çekip hemen montumuzu giyiyorduk. Sahne gelince çıkarıyorduk, sahneden çıkınca giyiyorduk. Isıtıcı bantlarla ayakta durduk. Soğuk hava açısından o şekilde bir sıkıntımız oldu" dedi.

"FİLMİMİZ 8 NİSAN'DA VİZYONA GİRECEK"

8 Nisan'da vizyona girecek olan "Kendinden Kaçak" filmleri hakkında bilgi veren Kafalar ekibi üyesi Bilal Hancı, "Filmimizin konusu üç tane oyun sevdalısı gencin bu oyun sevdası yüzünden başlarına gelen talihsiz olaylar serüveni. Filmimizin çekimleri de güzel geçti, Ankara'daydık. Biraz da soğuktu havalar. Ankara'nın, o İç Anadolu'nun verdiği ayaz biraz zorladı bizi. Güzel bir süreç geçirdik ama. Oyuncu kadromuz çok iyiydi. Ekip çok iyiydi. Filmimiz de 8 Nisan'da vizyona girecek" dedi.

"BU FİLMDEN SÜRPRİZ BİR ŞEYLER BEKLİYORUM"

İkinci filmlerinde çıtayı yükselttiklerini dile getiren Kafalar ekibi üyelerinden Fatih Yasin, "Bu ikinci filmimizde aslında oyunculuk anlamında biraz kendimize kattığımızı düşünüyorum. İlk filmde daha hamdık, şimdi ise sektörü anlamış olduk. Ekip arkadaşlarımızla neler yapabileceğimizi görmeye çalıştık. İkinci filme bunu biraz daha geliştirdik diyebilirim. Sevenlerimize bundan sonraki filmlerde daha iyileriyle karşılaşacaklarını söyleyebilirim. Filmi bir beklentiyle sınırlandırmak istemiyorum. Çünkü ilk filmde çok sınırlandırmıştım. Ama bu filmden sürpriz bir şeyler bekliyorum aslında " şeklinde konuştu.

"ÜÇÜNCÜ FİLM SENARYOMUZ DA HAZIR"

Kafalar ekibi üyelerinden Atakan Özyurt ise, "Keyifli bir film çektik. Zaten çekim aşamasında da bizim youtube videolarımız olsun, instagram hikayelerimiz olsun onlar da bu sürece ufak da olsa şahit oldular. Hep güzel ve olumlu dönüşler aldık. Birinci filmden sonra bu filmde de güzel dönüşler aldık. Geldikleri zaman hem vakitlerini hem de nakitlerini iyi bir şekilde değerlendireceklerine inanıyoruz. O yüzden gelip gönül rahatlığıyla ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelip filmimizi izleyebilirler. İkinci filmde eleştirileri dikkate aldık. Youtuberlar film çekmesin gibi bir tayfa vardı. Biz ama ilk filmde o tepkilerle çok karşılaşmadık. Ufak tefek oldu. Onların da önüne geçemiyoruz. İkinci film için çok talep oldu. Sabırsızlıkla bekliyoruz, ikinci filmi çekin diyenler vardı. Bizim üçüncü senaryomuz da hazır. Müsait olduğumuz vakitte, kendimizi en iyi hissettiğimiz anda çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İkinci filmimiz de bu şekilde gelişti" ifadelerini kullandı.

"İŞİMİZLE ARKADAŞLIĞIMIZI ÇOK KESKİN BİR ŞEKİLDE AYIRMIŞ BİR EKİBİZ"

Yaptıkları işlerin başarısının arkasında arkadaşlık bağlarının olduğunun altını çizen Kafalar ekibi üyeleri, "Film çekimleri içimize siniyorsa, youtube da da çekerken içimize siniyorsa bizim için tamamdır. Filmlerimiz de öyle oldu. İçimize siniyorsa biz her yerde varız. Youtube, sinema, sosyal medya hepsi birbirinden farklı bir keyif aslında. Youtube tarafında biz her hafta içerik üreten bir ekibiz. Beyaz perde de senede bir, iki senede bir üretiyoruz. Oradaki emek çok farklı aslında. Ama youtube videolarımızda çok daha fazla eğlendiğimiz oluyor. Olayın en güzel kısmı o emeği verip, o yorgunluktan sonra ortaya çıkan malzemeyi izlemek. İşin en keyif veren tarafı o. Biz de şükürler olsun, genellikle yaptığımız işler hep iyi oluyor, güzel oluyor. Gönlümüz rahat o konuda. Mutluyuz. Biz aramızda her şeyi biliyoruz. Birbirimizin en hassas noktalarını bildiğimiz için güvende hissediyoruz. İşimizle arkadaşlığımızı çok keskin bir şekilde ayırmış bir ekibiz. Arkadaşlığımız işimizden önce geliyor. Ekip, enerji, üçlü enerji bize yansıyor. Çoklu ortaklıklar her yerde zordur. Bunu başarmaya devam edersek, daha da başarı gelir diye düşünüyoruz" dedi.

(Murat Horoz - Gülşah Kahveci/ İHA)

Ünlü Youtube ekibi Kafalar film çekimleri sonrası serumluk oldu
Ünlü Youtube ekibi Kafalar film çekimleri sonrası serumluk oldu
Ünlü Youtube ekibi Kafalar film çekimleri sonrası serumluk oldu
Ünlü Youtube ekibi Kafalar film çekimleri sonrası serumluk oldu
Ünlü Youtube ekibi Kafalar film çekimleri sonrası serumluk oldu
Ünlü Youtube ekibi Kafalar film çekimleri sonrası serumluk oldu
Ünlü Youtube ekibi Kafalar film çekimleri sonrası serumluk oldu

YORUMLAR
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Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü Youtube ekibi 'Kafalar' film çekimleri sonrası serumluk oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü Youtube ekibi "Kafalar" film çekimleri sonrası serumluk oldu - Son Dakika
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