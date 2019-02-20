Ünlü Youtuber'a Havai Fişek Cezası
1 saat önce
Ünlü Youtuber'a havai fişek cezasıBARTIN - Bartın'ın İnkumu tatil bölgesinde İskele Mahallesinde "Havai Fişekle Ateş Etmek" konulu video çeken sosyal medya fenomeni youtuber Berat Toksöz 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereği 320 TL ceza yedi.
Ünlü Youtuber'a havai fişek cezası
BARTIN - Bartın
'ın İnkumu tatil bölgesinde İskele Mahallesinde "Havai Fişekle Ateş Etmek" konulu video çeken sosyal medya fenomeni youtuber Berat Toksöz 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereği 320 TL ceza yedi. Toksöz'ün havai fişekle atış yaptığı anlar ise yotube sayfasında yayınladığı videodan tespit edildi.
Olay İnkumu'nun İskele Mahallesi sahilinde meydana geldi. İnkumu'nda yükselen patlama sesleri üzerine Jandarma
ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. Bu sırada sahilde çekim yapan Berat Toksöz Jandarma ekiplerine torpil tarzı patlatıcı patlattığını ve seslerin bundan kaynaklandığını beyan etti. Gerçek ise günler sonra Berat Toksöz'ün o anlarda çektiği video ile ortaya çıktı. Berat Toksöz, "Havai Fişekle Ateş Etmek" başlığı ve "Jandarmaya Yakalandık" notuyla çektiği videoyu 131 binden fazla abonesi bulunan BEROO isimli youtube sayfasına yükledi. Video görüntülerde Toksöz'ün havai fişekle ateş denemesi saniye saniye kayıt altında olunca Jandarma ekiplerince Toksöz'e 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereği 320 TL ceza kesildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:03 Kaynak: İHA
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