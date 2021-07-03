Ünlü Youtuber, cinsel içerikli fotoğraflarını satarak milyonlar kazanıyor

Kadınların, hayranlarına cinsel içerikli fotoğraflarını satabildikleri bir siteye üye olan ünlü Youtuber Corinna Kopf, sitede göğüs fotoğrafından 165 bin dolar, başka bir fotoğrafından ise 48 saat içinde 1 milyon dolar kazandığını ileri sürdü.

Conrinna siteye geçen ay üye olduğunu ve hesabının onaylandığını takipçilerine duyurmuştu. Hesabı onaylandıktan sonra ilk iş olarak göğüslerinin fotoğraflarını çekip hayranlarına satan Conrinna, sadece bir fotoğraftan 165 bin dolar kazandığını söyledi.

Youtube'da katıldığı bir sohbet kanalına konuşan Corinna, sunucunun kendisine sorduğu son 48 içinde ne kadar kazandığını sorusuna bir milyon dolar cevabını verdi.

AYLIK GELİRİNİ SÖYLEMEK İSTEMEDİ

Sunucunun aylık gelirini sorması üzerine Corinna, kazancını söylemek istemedi. Hayranlarından bazılarının kendisinden özel istekleri olduğunu ve çoğu hayranının kendisine büyük miktarda bahşiş de verdiklerini belirtti.

Bazı hayranlarının kendisinden daha açık fotoğraflar istediğini de söyleyen Corinna, beğenmedikleri takdirde insanların sayfasından ayrılmakta özgür olduklarını dile getirdi.