Ünlü youtuber hakkında ilk karar
46 dakika önce
UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:25 Kaynak: İHA
UEFA Süper Kupa
Finalinde sahaya giren youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
(İHA)
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