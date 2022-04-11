Ünlü Youtuber, org çalıp vatandaşları sahur için kaldırırken polislere yakalandı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti - Son Dakika
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Ünlü Youtuber, org çalıp vatandaşları sahur için kaldırırken polislere yakalandı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti

11.04.2022 10:26

Ünlü Youtuber Sefa Kındır ve arkadaşları, kamyon kasasıyla org çalarak vatandaşları sahur için uyandırmak istedi. Fakat bu esnada Yunus polisleri, Kındır ve ekibine müdahalede bulundu. Polis, "Ben de seni takip ediyorum ama olmaz" derken, Kındır'ın ise "O kadar hazırlık yaptık, bari mahallemizde çalalım" dediği duyuldu.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan milyonlarca vatandaş, gece vakti sahur yapmaya başladı. Vatandaşlar Ramazan davulu geleneğiyle uyandırılırken, ünlü YouTuber Sefa Kındır ve arkadaşları, kendi Youtube kanalları için ilginç bir video hazırlamaya karar verdi.

KAMYON KASASINDA ORG ÇALDILAR

Osmaniye sokaklarında kamyon kasasında org çalmaya başlayan Kındır ve arkadaşları, vatandaşları sahura kaldırmak istedi. Bir süre boyunca sokakta gezen Kındır ve arkadaşları, devriye gezen Yunus polislerinin radarına takıldı.

"BEN DE SENİ TAKİP EDİYORUM AMA OLMAZ"

Yunus polisleri, Kındır ve arkadaşlarına uyarıda bulunarak yaptıklarının yanlış olduğunu dile getirdi. Polislerden birinin ise "Ben de seni takip ediyorum ama bu yaptığınız olmaz" dediği duyuldu.

"İNSANLARIN HOŞUNA GİTTİ, ŞİKAYET YOK"

Sefa Kındır ise 1 haftadır hazırlandıklarını belirterek, "Çok hazırlık yaptık, şikayet yok. İnsanların hoşuna da gitti. Sesi kıssak, arabanın sesi gibi çıksa da video yarım kalmasa. Kendi mahallemize de gidebiliriz" dedi. Polis ekipleri ise videonun Kındır'ın kendi mahallesinde tamamlanmasına izin verdi.

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SON DAKİKA: Ünlü Youtuber, org çalıp vatandaşları sahur için kaldırırken polislere yakalandı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti - Son Dakika
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