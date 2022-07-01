Ünlü YouTuber Technoblade kanser nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü YouTuber Technoblade kanser nedeniyle hayatını kaybetti

01.07.2022 15:22
Ünlü YouTuber Technoblade kanser nedeniyle hayatını kaybetti

Amerikalı ünlü Minecraft YouTuber'ı Technoblade 23 yaşında kansere yenik düştü ve vefat etti. YouTube'a Minecraft içerikleri yükleyerek milyonlarca takipçiye ulaşan YouTuber'ın kanalına babası tarafından son bir video daha yüklendi ve Technoblade'in vefat ettiğini duyurdu.

Vefatından önce babasına verdiği yazılı notu okuyup video çekmesini söyleyen YouTuber Technoblade kullanıcı adlı Alex, kansere yenik düşerek 23 yaşında hayatını kaybetti.

TECHNOBLADE 23 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Technoblade kullanıcı adlı YouTuber'ın kanalına yüklenen "So long nerds" başlıklı videoda oğlunun son isteğini yerine getiren babası, Alex'in son sözlerini ve kendi sözlerine yer verdiği videoyu YouTube'a yükledi.

YouTube'a yüklendikten sonra sadece birkaç saat içerisinde 15 milyon izlenmeyi geçen videoda Technoblade'in kanalında sıkça videosunu çektiği Minecraft videosuna yer verilirken arka planda ise babası, oğlunun ölümünden önce okuması için verdiği notları paylaştı.

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Ölümünden saatler önce yazılan ve babası tarafından okunan veda mesajına "Herkese merhaba, Technoblade burada. Bunu izliyorsanız, ben öldüm demektir." sözleriyle başladı.

Gerçek adının aslında Alex olduğunu söyleyen Technoblade, izleyicilere adının Dave olduğuna inanmaları için şaka yaptığı zamandan bahsetti. "İçeriğimi yıllar boyunca desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim" sözlerine yer veren YouTuber, "Başka bir yüz canım daha olsaydı, sanırım hayatımın en mutlu yılları olduğu için her seferinde Technoblade olmayı seçerdim." dedi.

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SON DAKİKA: Ünlü YouTuber Technoblade kanser nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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