Google Pixel 7 ailesi kanlı canlı görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Google Pixel 7 ailesi kanlı canlı görüntülendi

20.08.2022 07:56
Google Pixel 7 ailesi kanlı canlı görüntülendi

Ünlü YouTuber Unbox Therapy, yakında tanıtılacak Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modelleri için ilk bakış videosu yayınladı.

Unbox Therapy adlı YouTuber, Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modelleri için ilk bakış videosu yayınladı. Bir süredir sızıntılar ile gündeme gelen modellerin eylül ayında tanıtılacağı iddia ediliyor.

Henüz netleşmese de Google'ın Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modellerinde Tensor 2 işlemci kullanılacağı tahmin ediliyor. GS201 koduyla piyasaya çıkacağı bilinen Tensor 2 işlemci, Samsung işbirliğiyle 4nm teknolojisi üzerine inşa edilecek.

Google Pixel 7 ilk bakış videosu yayınlandı

Google'ın Pixel 7 ailesine yeni bir model ekleyeceği iddia edilmişti. Unbox Therapy tarafından yayınlanan videoda sadece Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modelleri yer alıyor. Görünüşe göre Pixel 7 Ultra olacağı düşünülen akıllı telefon piyasaya sürülmeyecek.

Google Pixel 7 ailesi kanlı canlı görüntülendi

Unbox Therapy tarafından yayınlanan videodaki cihazlar, sızdırılan render tasarımlarıyla benzerlik gösteriyor. Pixel 7 Pro modelinin 120Hz ekran tazeleme hızına ve HDR10 ve HLG görüntü teknolojilerine sahip olacağı belirtiliyor.

Lenovo Legion Y70 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Hem Pixel 7 hem de Pixel 7 Pro'da Pixel 6 ve 6 Pro gibi ana kamera sensörü olarak Samsung GN1 kullanılacak. Öz çekim kamerası olarak ise Sony 3J1 adı verilen, otomatik odaklama özelliğine sahip 11 Megapiksel sensör kullanılacak.

Pixel 7 Pro'nun öncekinden farklı bir ekran kullanacağı iddialar arasında yer alıyor. Analistler, Pixel 7 Pro modelinin 3120 x 1440 piksel çözünürlüğe ve 120Hz tazeleme hızına sahip yeni bir ekran ile tanıtılacağını belirtiyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarı Bu Yıl %73 Büyüyeceği Açıklandı Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarı Bu Yıl %73 Büyüyeceği Açıklandı Dünyanın en tehlikeli akıllı telefonları belli oldu! Dünyanın en tehlikeli akıllı telefonları belli oldu!
Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google Pixel 7 ailesi kanlı canlı görüntülendi - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
01:36 Faizi düşürmeye devam eden Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalar katsayıya bağlı olacak
00:56 Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının anısı, Kenan İmirzalıoğlu'nu bile güldürdü!
00:33 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifak da kuruldu! İlk toplantı Ankara'da yapacak
00:18 İngiltere'de yaşayan sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sistemine tepki gösterdi: Resmen çökmüş
00:18 Galibiyet sonrası açıklama yapan Okan Buruk'tan transfer müjdesi: En az 3 futbolcu alacağız
00:14 Motorine 2 gün sonra yeni bir zam daha! Fiyatı 25 lirayı geçti
00:10 Şarkıcı Ceylan, imaj değişikliğine gitti! Son hali hayranlarını şaşırttı
00:03 Real Madrid'in başarılı futbolcusu Casemiro, Manchester United'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 07:56:37. #1.11#
SON DAKİKA: Google Pixel 7 ailesi kanlı canlı görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement