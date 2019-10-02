Ünlü youtuberdan sabiha gökçen'e özel videolar

Havacılık konusunda videolar çekerek yolcular için pratik bilgiler veren Youtuber Cihan Akgün, İstanbul Sabiha Gökçen Havaliman için iki özel video hazırladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dijitalleşme hamlelerine yenisini ekledi. Bu kapsamda Youtuber Cihan Akgün "Take-off Channel" kanalında yayınlanmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na İstanbul'un çeşitli noktalarından ne kadar sürede ulaşılabileceğini, güvenlik kontrol noktalarından hızlı geçişin önemli noktalarını, uçağa en hızlı nasıl gidileceğini, özel hizmet alanlarını, Lounge hizmetini ve yenilenen hızlı geçiş hizmeti ile ilgili bir video hazırladı.

"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Sosyal medya platformlarına çok önem verdiklerini belirten İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, "Özellikle Youtube son yıllarda tüm dijital mecraların içinde bir adım öne çıktı. Bilindiği gibi Youtube kanalı olan birçok kişi, bu kanallar aracılığı ile farklı konularda takipçelerine bilgiler veriyor. Markalar da bu kişilerle işbirliği yapıyor. Cihan Bey de bize gelerek, havacılık tutkunlarına Sabiha Gökçen Havalimanı aracılığı ile ulaşmak istediğini ve bir havalimanmınad sistemin nasıl illediğini detaylı anlatmak istediğini söyledi. Biz de kendisine yardımcı olduk. Ortaya da çok güzel keyifli çalışmalar çıktı" dedi.