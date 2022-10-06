ÜNLÜ YÜZLERİN SESLERİ - Oya Küçümen, 1980'li yıllardan bugüne sanat yolcuğunu anlattı Açıklaması - Son Dakika
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ÜNLÜ YÜZLERİN SESLERİ - Oya Küçümen, 1980'li yıllardan bugüne sanat yolcuğunu anlattı Açıklaması

06.10.2022 12:38
ÜNLÜ YÜZLERİN SESLERİ - Oya Küçümen, 1980'li yıllardan bugüne sanat yolcuğunu anlattı Açıklaması

Müzisyen, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Oya Küçümen, seslendirme mesleğinin zorluklarına ilişkin, "İşin kendisi göründüğü kadar kolay değil. Bozuk gözler ve ileri eğilmiş bir boyunla devam edersiniz kariyerinize." dedi.

Müzisyen, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Oya Küçümen, seslendirme mesleğinin zorluklarına ilişkin, "İşin kendisi göründüğü kadar kolay değil. Bozuk gözler ve ileri eğilmiş bir boyunla devam edersiniz kariyerinize." dedi.

Sinema filmleri ve televizyon dizilerinin ardından dijital platformlar için hazırlanan yapımların da artmasıyla birlikte seslendirme ve dublaj sektöründeki büyüme de ivme kazandı.

1980'li yıllardan bugüne uzanan sanat yolcuğunu AA muhabirine anlatan Küçümen, babası Zihni Küçümen'le İstanbul Radyosu'nda sanat hayatının başladığını belirterek, "Bir yandan da Jetgiller'de 'Elroy' karakteri ile televizyonda dublaj macerama başladım. Bu arada 'Webster' karakterini de seslendirdim. İkisi paralel giderken, sevgili arkadaşım Gamze Gözalan'la hem radyoda hem dublajda hem de çocuk tiyatrosunda beraberdik. Ta o zamanlar, göçmen sorununu anlatan bir çocuk oyununda oynuyorduk. Bir Alman yazarın oyunuydu. Ardından Batı Yakası Hikayesi müzikali ve Bora ile tanışmam..." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Küçümen, seslendirme ve dublaj sektöründe yaşanan zorluklara dikkati çekerek, "İşin kendisi göründüğü kadar kolay değil. Bozuk gözler ve ileri eğilmiş bir boyunla devam edersiniz kariyerinize. Eskiden bir de sigara dumanı vardı. Ücret azlığı ve düzensiz bir gelir de cabası." değerlendirmesinde bulundu.

"TRT'de çok değerli isimlerle çalışma fırsatım oldu"

Türkiye'de seslendirme ve dublaj alanında yapılan çalışmaların geldiği duruma da değinen Küçümen, şu bilgileri verdi:

"Sanırım geçmişte daha çok sömürüldük. Çalıştığımız abiler, amcalar zarf verirdi elimize. Ayıp olmasın diye açamazdık yanlarında. Merdivenlerde açtığımızda söyledikleri para olmadığını görünce, ağlayarak eve giderdik. En azından şimdi bir meslek birliği var ve her şey daha şeffaf. Fakat kalite aynı oranda artmadı.

TRT'de Devlet Tiyatrosundan ve özel tiyatrolardan çok değerli isimlerle çalışma fırsatım oldu. Çok özenle yapılırdı işler. Şimdi iş çok ve yeni sesler yetişiyor. Ama şöyle düşünüyorum her şey zamanın ruhuna uygun, yakınmak faydasız ve şartlar değişti."

Oya Küçümen, dijital platformların artmasıyla seslendirme ve dublaj alanındaki insan kaynağı ve çeşitliliğinde artışa ilişkin ise "Dijital ortamla birlikte çok fazla iş var ama çok da kalite aranmıyor. Daha çok Amerikan dizileri yapıldığı için örnek vereyim, onların baktığı tek şey İngilizce sesle aynı yerde ses olması. Cümle nereden bölünmüş falan umurlarında değil." ifadelerine yer verdi.

Eşi Bora Ebeoğlu ile pek çok projeye imza attıklarını ve yakın zamanda çok özel bir albüm planladıklarını dile getiren Küçümen, "Malum sanatta emeklilik olmaz ve ben çalışmakla mutlu oluyorum." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Gamze Gözalan, Oya Küçümen, Jetgiller, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜNLÜ YÜZLERİN SESLERİ - Oya Küçümen, 1980'li yıllardan bugüne sanat yolcuğunu anlattı Açıklaması - Son Dakika

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