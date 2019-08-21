Ünlüce'den o personele teşekkür

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce güvenlik görevlisi Yücel Hüner ile bir araya gelerek kendisine takdir belgesi takdim etti.

17 Ağustos tarihinde kendisini ve çocuğunu Kentpark içerisinde bulunan köprüden suya bırakan anne, parkta güvenlikten sorumlu belediye personeli Yücel Hüner ve duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Göstermiş olduğu hassasiyet ve başarı nedeniyle Hüner'i kutlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Hüner'e takdir belgesi takdim etti. Ünlüce "Bu olay sizlerin göstermiş olduğu duyarlı ve bilinçli müdahale sayesinde çok daha kötü sonuçlara yol açmadan önlendi. Tematik parklarımızda güvenlik personelimizin varlığı hem bizlere hem halkımıza güven veriyor. Ben çalışma arkadaşımız Yüksel Beyi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Olay hakkında Ünlüce'ye bilgi veren güvenlik görevlisi Yücel Hüner ise "Annenin köprüye çıkmaya çalıştığını gördüğüm anda güvenlik noktamıza giderek can simitlerini aldım ve köprüye koştum. O sırada duyarlı bir vatandaşımız da onları kurtarmak için suya giriyordu. Can simitlerini onlara uzatarak hem anneyi hem çocuğu sudan çıkardık. Biz yalnızca görevimizi yaptık, umarım anne ve çocuk bundan sonra huzurlu bir hayat yaşarlar" dedi.