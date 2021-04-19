Ünlü isimler, çocuk istismarına dikkat çekmek için, 23 Nisan'da instagram'da canlı yayında olacak.

Uraz Kaygılaroğlu öncülüğünde pek çok ünlü isim, 23 Nisan saat 20.30'da çocuk istismarına dikkat çekmek üzere Instagram'da büyük bir kampanya başlatacak. Çocuk istismarıyla mücadele kapsamında pek çok ilde eğitimler yapan, proje ve dava yürüten UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin sözcüsü ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, instagram hesabından canlı yayın yaparak; derneğin yürüttüğü 'Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar' kampanyasına destek çağrısı yapacak, Banka hesapları ve SMS yolu ile 8246 numarasına bağış yapılmasını isteyecek.

Gönüllü şekilde kampanyaya destek veren ve aralarında; Cem Yılmaz, Özge Özpirinççi, Edis, Doğa Rutkay, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Gülse Birsel, Gupse Özay, Sarp Apak, Kerem Bursin, Melikşah Altuntaş, Ekin Beril, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Demet Özdemir, Demet Evgar, Şebnem Bozoklu ve Berkcan Güven'in de olduğu birçok ünlü isim, 23 Nisan akşamı saat 20.30 itibarıyla ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun instagram hesabına konuk olacaklar. Çocuk istismarına dikkat çekmek, toplumsal bilinç oluşturmak ve UCİM Derneği'ne yardım sağlamak amacıyla gönüllü şekilde bir araya gelecek ünlüler, tüm operatörlerden; 'UCİM' yazıp 8246'ya SMS atarak bağış yapılmasını isteyecekler.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, proje kapsamında UCİM İzmir İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'nde mağdur çocukların aileleriyle tanıştı, onların yaşadığı zorlukları bizzat kendilerinden dinledi ve akabinde çocukların yaşadığı zorlukları anlatan bir kısa film hazırlandı. Bu kısa filmler 20 Nisan'da sosyal medyada yayınlanacak ve istismarı önlemek için farkındalık kampanyası başlatılacak. Bu kampanya ile, istismarın herkesin başına gelebileceğine dikkat çekilerek; istismarın eğitimlerle ve ailelerin bilinçlendirilmesi ile önlenebilir olduğu anlatılacak Ülkenin 7 bölgesinde 16 şehrinde kurulacak temsilciliklerde ihmal ve istismarı önleme faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen UCİM; bugüne kadar binlerce çocuğa ulaşmış, eğitimler düzenleyerek farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamış bir dernektir.

Geniş kitleler tarafından paylaşılarak farkındalık yaratması planlanan ve 20 Nisan'da sosyal medyada yayınlanacak olan kısa filmde, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve UCİM sözcüsü ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, istismarın herkesin başına gelebileceğine ve istismarın eğitimlerle önlenebilir olduğuna dikkat çekecek.

UCİM'in finansal sürdürülebilirliğini sağlamak ve kurumsal anlamda güçlen-dirmek amacıyla yürütülen ve Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB desteği ile uygulanan, Sivil Toplum Destek Programı'nın III. Dönemi kapsamında desteklenen; "Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar" projesi, bu yardım gecesi ile dikkat çekici ve güçlü bir başlangıç yapmış olacak.

(İHA)