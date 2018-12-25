Ünlüler Avrupa'ya Vizesiz Gidiyor!

"Daha iyi bir yaşam hakkınız" ilkesi ile kurulan İşte Avrupa firması, hiç bir yatırım yapmadan Avrupa'da kolaylıkla oturum izni alma konusunda hizmet veriyor. İspanya ve Yunanistan ülkeleri için geçerli bu oturum iznini, ayda 2.000 ila 3.000 Euro arası sabit düzenli gelir gösteren herkes alabiliyor. Oturum iznini alanlar, aynı zamanda o ülkelerde yaşayabiliyor, seçme-seçilme hakkı dışında, vatandaşların sahip olduğu çoğu haktan faydalanabiliyor.

Son zamanlarda verilen Schengen vize sürelerinin kısalmasıyla vize işlemleri ile sık sık uğraşmak istemeyen ünlüler ve gelir düzeyi yüksek Türk vatandaşları da oturum izni alabilmek için İşte Avrupa firmasının kapısını çalıyor. Büyük yatırımlar gerektiren diğer oturma izinlerinin aksine, hiç bir yatırıma ihtiyaç duyulmadığı için artık bu yöntem daha fazla tercih ediliyor.

Türkiye'de bir ilke imza atan firmanın kurucusu Bahtiyar Yurtoğlu, talebin her geçen gün arttığını, İşte Avrupa ile verdikleri hızlı ve güvenilir servis sayesinde, aralarında ünlü simaların da bulunduğu birçok Türk vatandaşının İspanya ve Yunanistan'a yerleşip yeni hayatlar kurduklarını belirtti.

İşte Avrupa 5 Ocak 2019'da oturum kartı almak isteyenlere bir bilgilendirme konferansı gerçekleştirecek. Avrupa planı olanlara şimdiden duyurulur.