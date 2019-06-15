Ünlüler Dünyasının En Favori Yeni Babası: Tarkan

Yüzde 23 oy alan ve sosyal medyada çocuğuyla olan eğlenceli videolarıyla güldüren Ümit Erdim'i yüzde 22 oy oranıyla Burak Özçivit takip etti. Oyların yüzde 8'ini Alişan alarak dördüncü oldu.

Baba-Evlat İlişkisini Zirvede Yaşayan Ünlü: Acun Ilıcalı

'Baba-evlat ilişkisini zirvede yaşayan bu ünlülerden hangisi favorin?' anketinde ise oyların yüzde 46'sını, 4 kızıyla en iyi şekilde ilgilenen Acun Ilıcalı aldı. Yüzde 22 oy alan ve eşine ilgisi olduğu kadar oğluna ilgisiyle de özendiren Mehmet Aslantuğ'u yüzde 17 oy oranıyla Cem Yılmaz takip etti. Oyların yüzde 15'ini Bülent Şakrak alarak dördüncü oldu.

Sosyal Medyanın En Fenomen Babası: Hakan Hatipoğlu

KizlarSoruyor tarafından hazırlanan geleneksel 'Sosyal medyanın Fenomen babaları' anketinin sonuçları açıklandı. Binlerce kişi tarafından oylanan ankette baba olacağını Survivor'da yarışırken öğrenen "Hakan Hatipoğlu"sosyal medyanın en fenomen babası seçildi.

Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KizlarSoruyor güncel anketlerine devam ediyor. Anket ile üyelere 'Sosyal medyada fenomen ünlü babalardan favoriniz hangisi?' sorusu soruldu.

Ankette oyların yüzde 45'ini, baba olacağını Survivor'da yarışırken büyük bir sürprizle öğrenen Hakan Hatipoğlu alarak birinci oldu. İkinciliği yüzde 27 oy alan ve ikiz bebekleriyle ilişkisine hayran kaldığımız Anıl Altan aldı. Onu yüzde 14 oy oranını paylaşan Kenan Özkan ve Batuhan Cimilli takip etti.

Ankette kız ve erkek dağılımında ise farklı bir sonuç karşımıza çıktı; kızların yüzde 35'i Anıl Altan'ı seçerken erkeklerin yüzde 59'u Hakan Hatipoğlu'nu seçti.