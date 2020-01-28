Ünlüler neden tükeniyor? - Son Dakika
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Ünlüler neden tükeniyor?

6 saat önce

Ünlüleri etkisi altına alan tükenmişlik sendromunun nasıl ortaya çıktığı ve etkileri canlı yayında masaya yatırıldı.

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Ünlüleri etkisi altına alan tükenmişlik sendromunun nasıl ortaya çıktığı ve etkileri canlı yayında masaya yatırıldı. Program yorumcuları Seda Akgül ve Hakan Ural, Teoman'ın "Tükendim" sözlerini nasıl yorumladı? İşte bir bir tükenmişlik sendromu yaşayan ünlüler ve açıklamaları!


Hakan Ural, Seda Akgül, Teoman, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:48 
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