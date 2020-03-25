Ünlüler "Nice Sağlıklı Nesiller" için Yeşilay'a destek mesajı verdi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlüler 'Nice Sağlıklı Nesiller' için Yeşilay'a destek mesajı verdi - Son Dakika Magazin

Ünlüler "Nice Sağlıklı Nesiller" için Yeşilay'a destek mesajı verdi

6 saat önce

Yeşilay Dergisi'nin kurumun 100. kuruluş yıldönümüne özel hazırlanan sayısında Ceyda Düvenci, Engin Hepileri, Özgün, Dilara Koçak, Ayşe Tolga, Çağla Kubat başta olmak üzere pek çok ismin destek mesajı yayımlandı.

Ünlüler

Yeşilay Dergisi'nin kurumun 100. kuruluş yıldönümüne özel hazırlanan sayısında Ceyda Düvenci, Engin Hepileri, Özgün, Dilara Koçak, Ayşe Tolga, Çağla Kubat başta olmak üzere pek çok ismin destek mesajı yayımlandı.


Ünlülerin Yeşilay mesajları


Ceyda Düvenci: "Yeşilaylı olmak, sağlık demek benim için. Yeşilay'ı 100. yılında tebrik ediyorum. 100 yıldır verdikleri emek, çaba ve insanlara iyi gelme tutkusu ve görev bilinciyle çalıştıkları için kutluyorum. Her şeyden önce bir anne olarak, bir birey olarak çok teşekkür ediyorum. Nice 100 yıllara…"


Engin Hepileri: "Bağımlılıktan kurtulmak önce insanın kendi öz saygısını yerine getirir. 100 yıldır kendi öz saygımızı bize hatırlatan Yeşilay'ın hem toplumun hem de bireylerin geleceğine daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için attığı adımların çok önemli olduğunu düşünüyorum."


Özgün: "Özellikle çocuklarımızın ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına var gücüyle çalışan Yeşilay'ı can-ı gönülden destekliyorum. Son yıllarda çok artan ve kullanım yaşı maalesef gitgide düşen uyuşturucu kullanımı hakkında gençlerimizin ve çocuklarımızın bilinçlenmesinde Yeşilay'ın büyük rolü ve çabaları var. Bu yüzden Yeşilay'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar…"


Dilara Koçak: "Bize verilen en büyük hediye sağlığımız, Yeşilay kendi elimizle bu hediyeye kötülük yapmamıza engel olmaya çalışan bir kalkan. Yeşilay sadece sizin için var, ne kendi doğanıza ne de doğamıza zarar vermeyin…"


Ayşe Tolga: "Yeşilay toplumsal boyutta misyon ve felsefesiyle zararlı alışkanlıklardan toplumumuzu ve insanımızı koruma misyonunda ülkemizin en köklü kuruluşudur. Yeşilay ruhu, benim için bu demek. Nice senelere…"


Çağla Kubat: "Kaliteli bir yaşam ve sağlıklı bir nesil için zararlı alışkanlıklarla mücadele eden Yeşilay'ın 100. yılını kutlarım."

Engin Hepileri, Ceyda Düvenci, Dilara Koçak, Yeşilay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:30 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi         
23:43
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti         
23:39
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir         
23:15
Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı         
22:50
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı         
22:40
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor         
22:37
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi         
22:31
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı         
22:27
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi         
21:55
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi         
21:48
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım         
21:48
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu         
21:35
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu         
21:34
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız         
21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır         
21:09
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı         
21:02
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı         
20:34
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı         
20:32
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler 13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler         
19:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 00:00:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlüler "Nice Sağlıklı Nesiller" için Yeşilay'a destek mesajı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]