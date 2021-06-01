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Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız - Son Dakika

Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız

01.06.2021 10:23

Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu 9 maddelik genelgede, müzisyenlerin çalışma alanlarıyla ilgili bir açılma olmaması Gülben Ergen, Hande Yener, Demet Akalın ve Defne Samyeli gibi isimleri öfkelendirdi. Sosyal medya hesapları üzerinden bu duruma tepki gösteren ünlü isimler, "16 aydır çalışmıyoruz, perişanız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı normalleşme kararlarına ilişkin 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Buna göre; sokak kısıtlaması hafta içi 22.00 ile 05.00 arası, hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında uygulanacak. Pazar günleri bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

1,5 yıldır işsiz olan ünlü isimler ise kendileriyle ilgili bir açılma olmadığını görünce adeta isyan bayrağını kaldırdı. Sosyal medya hesaplarından tek tek paylaşım yapan ünlü isimler, sinema ve düğün mekanlarının açık olup müzik sektörüyle ilgili her yerin kapalı olmasına sitem etti.

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Ünlü isimlerin konuya olan tepkilerini Instagram hesabından yayınlayan Demet Akalın, "Bu bilim kurulu 1 ay işsiz kalsın hadi bakalım" dedi.

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"Evet her sektör mağdur, ama sahne sanatlarına kültür sanata hiçbir destek yok. Bir buçuk sene olmuş, ne bir konser ne tiyatro ne bir sanatsal aktivite. Yüzlerce müzisyen, sanatçı sahne emekçileri açlıktan parasızlıktan intihar etmiş. Işıkçısı, teknisyeni, güvenliği, tonmaisteri, dansçısı ve daha niceleri mağdur. Bu insanlar vatandaş değil mi? Taş mı yiyor bu insanlar? Gören yok, duyan yok, herkes kendi derdinde."

Normalleşme kapsamına alınmayan ünlü isimler, isyan etti: Perişanız

CENK EREN

"Eğlenirseniz, müzik dinlerseniz, sahneye çıkarsanız, konser verirseniz hele birde 22:00 den sonra içki içerseniz bu virüs bulaşır. Lakin eninde sonunda yok saydığınız, umursamadığınız bu insanların önüne seçim sandığı gelecek."

Normalleşme kapsamına alınmayan ünlü isimler, isyan etti: Perişanız

GÜLBEN ERGEN

"Müzik, eğlence, sahne, tiyatro, sanat, sanatçı herkes yanıyor, yaşarken ölen bir sektör olduk. Bize neşe veririz! Biz güldürürüz, eğlendiririz! Biz iyi geliriz! Müzik iyileştirir yapmayın 16 ay oldu perişan sektörümüzün tüm emekçileri yapmayın."

Normalleşme kapsamına alınmayan ünlü isimler, isyan etti: Perişanız

HARUN TEKİN

"Müzikten, sahneden, sanattan korkmak korkanlar açısından makul gibi görünse de beyhude bir tavır. keyfi yasaklar aşının yerine geçemez. Bu ülkenin birbirinden değerli müzisyenlerinin, müzik emekçilerinin, sahne sanatçılarının maruz bırakıldıkları şey rasyonel değil ideolojiktir."

Normalleşme kapsamına alınmayan ünlü isimler, isyan etti: Perişanız

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Müzik ve eğlence sektörü yine açlığa mahkum maalesef. 21.00'e kadar barlar açık mı mesela? Bir müzik ve eğlence sektörü, bir de pazar günü "belalı" sanırım! Bir türlü yakayı kurtaramadılar! Hoca taktı onlara!"

Normalleşme kapsamına alınmayan ünlü isimler, isyan etti: Perişanız

HANDE YENER

"Düğün etkinliği var kültür sanat konser yok. Halı sahada maç var açık havada konser yok. Kapalı mekanda spor salonları açık restoranda yemek servisi var. Sinema, tiyatro yok."

Normalleşme kapsamına alınmayan ünlü isimler, isyan etti: Perişanız

DEFNE SAMYELİ

"Saat 21:00'de kapanacak mıymış restoranlar? Lütfedilmiş. İnsaf yahu...Bir yılı aşkın zaman geçmiş. Aşılamayı yaygın hale getirmek yerine yasaklarSadece ve Hala restoranlar, eğlence sektörü ve sanata... Maksat 'eğlence olmasın' demek ki. Üzüm yemek değil bağcı dövmek. Sanatı, sanatçıyı sevmemek bu olsa gerek."

Normalleşme kapsamına alınmayan ünlü isimler, isyan etti: Perişanız
Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız

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Son Dakika Magazin Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız - Son Dakika Magazin


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