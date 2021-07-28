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Ünlüler özel gün sürprizleri için tek platformda buluştu - Son Dakika

Ünlüler özel gün sürprizleri için tek platformda buluştu

28.07.2021 14:07
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Yeni nesil hediye kavramı, online hediye platformları sayesinde sınırlarını her geçen gün daha da genişletiyor.

Yeni nesil hediye kavramı, online hediye platformları sayesinde sınırlarını her geçen gün daha da genişletiyor. Son olarak ünlülerden video talep edilebilen platform Popile Kurucu Ortağı Kemal Tepret, " Serdar Ortaç'tan Mehmet Ali Erbil'e, Erkan Petekkaya'dan Şafak Sezer'e, Rüştü Reçber'den Bahar Şahin'e birbirinden tanınmış isimler, talep edilen videoları 7 gün içinde çekiyor ve videolar talep sahibine e-posta ve kısa mesaj yoluyla gönderiliyor" dedi.

Dijital dönüşüm insan ilişkilerini de farklı bir boyuta taşıyor. Yalnızca iletişim dijitalleşmekle kalmıyor, teknolojik imkanlar sevilenleri mutlu etmek için başvurulan yollara da her geçen gün yenilerini ekliyor. Son olarak dikkat çeken bir hamle de yeni nesil hediye platformu Popile'den geldi.

"İNTERNET ÜNLÜLERİ DAHA ERİŞİLEBİLİR KILIYOR"

Günümüzde zaman mekan sınırını kaldıran dijital araçların insanlara hayranı oldukları ünlülerle etkileşim kurma fırsatı tanıdığını ve bunu bir iş fikrine dönüştürdüklerini söyleyen Popile Kurucu Ortağı Kemal Tepret, "İnternete bağlı olmak artık yalnızca yakın çevremizle veya yeni insanlarla aramızdaki mesafeleri kaldırmıyor, feyz aldığımız ünlü kişileri de daha erişilebilir kılıyor. Popile olarak bizler de buradan yola çıkarak insanlara en sevdikleri ünlülerden hediye video satın alabilecekleri bir platform sunuyoruz. Böylece sevdiklerine tebrik mesajı yollamak, onları motive etmek veya doğum günü, yıl dönümü gibi özel günleri sıradanlıktan çıkarmak isteyenler, en özel anlarında sevdikleriyle ünlü isimleri buluşturabiliyor" diye konuştu.

SERDAR ORTAÇ'TAN MEHMET ALİ ERBİL'E PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM KİŞİYE ÖZEL VİDEO ÇEKİYOR

Müzisyenlerden dizi oyuncularına, futbolculardan komedyen ve içerik üreticilerine pek çok sevilen ismin platformda yer aldığını belirten Kemal Tepret, ünlülerden video isteme sürecinin nasıl işlediğine de değindi. Tepret,"Popile'nin internet sitesini ziyaret ederek sürpriz yapmak istenilen kişinin hayranı olduğunu ünlüyü seçmek ve video iste butonuna tıklamak yeterli. Akabinde videonun içeriğini netleştirmek adına amacın belirlenmesi ve ünlü aracılığıyla gönderilmek istenen mesajın yazılı olarak paylaşılması gerekiyor. Serdar Ortaç'tan Mehmet Ali Erbil'e, Erkan Petekkaya'dan Şafak Sezer'e, Rüştü Reçber'den Bahar Şahin'e birbirinden tanınmış isimler, talep edilen videoları 7 gün içinde çekiyor ve videolar talep sahibine e-posta ve kısa mesaj yoluyla gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

HER VİDEO İLE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA BAĞIŞ YAPILIYOR

Tepret, Popile olarak unutulması zor hediyelerle sıradanlığın dışına çıkmanın yanı sıra insanlara iyiliği yaymak için de bir fırsat sunmayı amaçladıklarına dikkat çekerek, "Birilerini mutlu etme isteğinin, sevginin en saf hallerinden biri olduğunu biliyoruz. Bizler kullanıcılarımıza sunduğumuz yeni nesil hediyelerle tanımadığımız yüzlerce insanın mutluluğuna vesile olurken aynı duyguyu onlara da yaşatıyoruz. Bu kapsamda video gelirlerinin bir kısmını seçecekleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışlıyoruz. Böylece hem sevdiklerini hem de başkalarını mutlu etmelerine olanak tanıyoruz. Çünkü iyiliğin bu şekilde yayılacağına inanıyoruz" dedi.


Ünlüler özel gün sürprizleri için tek platformda buluştu

Mehmet Ali Erbil, Erkan Petekkaya, Rüştü Reçber, Serdar Ortaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ünlüler özel gün sürprizleri için tek platformda buluştu - Son Dakika


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