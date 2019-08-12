Son Dakika Haberleri: Ünlüler sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı'nı kutladı
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Ünlüler sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı'nı kutladı

1 saat önce

Ünlüler sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı'nı kutladı

Ünlüler sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı'nı kutladı, System.String[]
Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutlarken ünlüler de sosyal medya hesapları üzerinden bayrama özel mesaj yayınladı.

Siyasilerden futbol camiasına birçok isim Twitter'dan Kurban Bayramı mesajı paylaştı.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02 
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