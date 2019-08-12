Ünlüler sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı'nı kutladı
1 saat önce
Ünlüler sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı'nı kutladı
Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutlarken ünlüler de sosyal medya hesapları üzerinden bayrama özel mesaj yayınladı.
Siyasilerden futbol camiasına birçok isim Twitter'dan Kurban Bayramı mesajı paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02
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