Ünlüler sosyal medyada reklam yaparken dikkat etmeli: "Hapis yaptırımı söz konusu olabilir" - Son Dakika

Sosyal medya uygulamaları yeni pazarlama ve reklam alanları yaratmaya devam ediyor. En çok da ünlüler sosyal medya hesaplarından kendilerine gelen hediyeleri ya da iş birliklerini paylaşarak reklam yapıyor. Avukat Murat Can Pehlivanoğlu ise, "Tüketicisi ünlü bir kişinin yapmış olduğu reklamdan dolayı zarar görürse hem reklam verene hem de ünlü kişiye tazminat davası açabilir. Aynı zamanda ünlü kişi, hatalı bilgi verdiği ürünün hem pazarlamacısı hem iş ortağıysa dolandırıcılıktan hapis yaptırımı söz konusu olabilir" dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi Adalet bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Murat Can Pehlivanoğlu, ünlülerin kendi sosyal medya hesaplarından doğru ve dürüst olmayan içerikte reklam yayınlaması durumunda tüketiciye karşı sorumlu olduğunu söyledi.

Pehlivanoğlu, "Reklamların sosyal medya platformları üzerinden yapılması reklam mevzuatı karşısında bir farklılık yaratmıyor. Bu anlamda bütün reklamların kamu düzenine, genel ahlaka, kişilik haklarına uygun olması gerekiyor. Sosyal medya platformlarında da reklamların örtülü, tüketiciyi yanıltıcı ve istismar edici şekilde yapılması yasaktır. Ünlülerde sosyal medya hesaplarında yaptıkları reklamlarda aynı ilkelere sahiptir. Bu anlamda bir ünlü kendi sosyal medya hesabından doğru ve dürüst olmayan, tüketiciyi istismar edici, aldatıcı ya da ürünün nitelikleri, faydaları, riskleri konusunda yanlış yönlendiren içerik veya görseller kullanırsa ünlü kişinin tüketiciye karşı sorumluğundan bahsedebiliriz" diye konuştu.

"ÜNLÜ, REKLAMIN İÇERİĞİNE İLİŞKİN İSPAT BELGELERİNİ REKLAM VERENDEN İSTEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR"

Ünlü kişinin reklam yaparken reklamın içeriğine ilişkin belgeleri reklam verenden istemekle yükümlü olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Ünlü, bir ürünü tecrübe etmediği halde, sosyal medya hesabında o ürünü onayladığı veya tecrübe ettiğine dair ifadelerde bulunup pazarlama yaparsa, ünlü kişinin yasak usulde reklam yaptığını söyleyebiliriz. Ünlü kişinin reklam verenle sorumlu tutulmasında ünlü kişinin kusuru belirleyici olacaktır. Aynı zamanda ünlü kişi reklam yaparken reklamın içeriğine ilişkin belgeleri reklam verenden istemekle yükümlüdür. Özellikle sağlık, kozmetik, gıda ürünleri reklamlarının sadece tüketici mevzuatı kapsamında değil aynı zamanda bakanlıklar nezdinde çıkartılan yönetmeliklere uygun yapılması gerekir. Bu ürünlerin kesinlikle bakanlık onayı olmadan reklamının yapılmaması gerekir. Bu tür reklamlar yapanlar veya satanlar suç işlemiş olur. Bu anlamda tüketicilerinde bu kişileri şikayet etmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİ GÖRDÜĞÜ ZARARDAN DOLAYI ÜNLÜ KİŞİYE TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR"

Tüketici gördüğü zarardan dolayı hem reklam verene hem de ünlüye kişiye tazminat davası açabileceğini söyleyen Pehlivanoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ünlü kişi yapmış olduğu reklamda hatalı bir içerik kullanıp tüketiciyi mağdur ederse, tüketici reklam kuruluna şikayetini bildirmeli. Reklam kuruluysa ünlü kişiye para cezası yaptırımı uygulamalı. Bunun haricinde tüketici gördüğü zarardan dolayı hem reklam veren satıcıya hem de ünlüye karşı tazminat davası açabilir. Bu süreçler içerisinde bazen çıkar çatışması olan durumlar da yaşanabilir. Ünlü kişi, hatalı bilgi verdiği ürünün hem pazarlamacısı hem iş ortağıysa dolandırıcılıktan hapis yaptırımı söz konusu olabilir."

- İstanbul