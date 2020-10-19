Ünlüler sosyal medyada reklam yaparken dikkat etmeli: "Hapis yaptırımı söz konusu olabilir" - Son Dakika

Ünlüler sosyal medyada reklam yaparken dikkat etmeli: "Hapis yaptırımı söz konusu olabilir"

19.10.2020 10:54
Ünlüler sosyal medyada reklam yaparken dikkat etmeli:

Sosyal medya uygulamaları yeni pazarlama ve reklam alanları yaratmaya devam ediyor.

Sosyal medya uygulamaları yeni pazarlama ve reklam alanları yaratmaya devam ediyor. En çok da ünlüler sosyal medya hesaplarından kendilerine gelen hediyeleri ya da iş birliklerini paylaşarak reklam yapıyor. Avukat Murat Can Pehlivanoğlu ise, "Tüketicisi ünlü bir kişinin yapmış olduğu reklamdan dolayı zarar görürse hem reklam verene hem de ünlü kişiye tazminat davası açabilir. Aynı zamanda ünlü kişi, hatalı bilgi verdiği ürünün hem pazarlamacısı hem iş ortağıysa dolandırıcılıktan hapis yaptırımı söz konusu olabilir" dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi Adalet bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Murat Can Pehlivanoğlu, ünlülerin kendi sosyal medya hesaplarından doğru ve dürüst olmayan içerikte reklam yayınlaması durumunda tüketiciye karşı sorumlu olduğunu söyledi.

Pehlivanoğlu, "Reklamların sosyal medya platformları üzerinden yapılması reklam mevzuatı karşısında bir farklılık yaratmıyor. Bu anlamda bütün reklamların kamu düzenine, genel ahlaka, kişilik haklarına uygun olması gerekiyor. Sosyal medya platformlarında da reklamların örtülü, tüketiciyi yanıltıcı ve istismar edici şekilde yapılması yasaktır.  Ünlülerde sosyal medya hesaplarında yaptıkları reklamlarda aynı ilkelere sahiptir. Bu anlamda bir ünlü kendi sosyal medya hesabından doğru ve dürüst olmayan, tüketiciyi istismar edici, aldatıcı ya da ürünün nitelikleri, faydaları, riskleri konusunda yanlış yönlendiren içerik veya görseller kullanırsa ünlü kişinin tüketiciye karşı sorumluğundan bahsedebiliriz" diye konuştu.

"ÜNLÜ, REKLAMIN İÇERİĞİNE İLİŞKİN İSPAT BELGELERİNİ REKLAM VERENDEN İSTEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR"

Ünlü kişinin reklam yaparken reklamın içeriğine ilişkin belgeleri reklam verenden istemekle yükümlü olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Ünlü, bir ürünü tecrübe etmediği halde, sosyal medya hesabında o ürünü onayladığı veya tecrübe ettiğine dair ifadelerde bulunup pazarlama yaparsa, ünlü kişinin yasak usulde reklam yaptığını söyleyebiliriz. Ünlü kişinin reklam verenle sorumlu tutulmasında ünlü kişinin kusuru belirleyici olacaktır. Aynı zamanda ünlü kişi reklam yaparken reklamın içeriğine ilişkin belgeleri reklam verenden istemekle yükümlüdür. Özellikle sağlık, kozmetik, gıda ürünleri reklamlarının sadece tüketici mevzuatı kapsamında değil aynı zamanda bakanlıklar nezdinde çıkartılan yönetmeliklere uygun yapılması gerekir. Bu ürünlerin kesinlikle bakanlık onayı olmadan reklamının yapılmaması gerekir. Bu tür reklamlar yapanlar veya satanlar suç işlemiş olur. Bu anlamda tüketicilerinde bu kişileri şikayet etmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİ GÖRDÜĞÜ ZARARDAN DOLAYI ÜNLÜ KİŞİYE TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR"

Tüketici gördüğü zarardan dolayı hem reklam verene hem de ünlüye kişiye tazminat davası açabileceğini söyleyen Pehlivanoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ünlü kişi yapmış olduğu reklamda hatalı bir içerik kullanıp tüketiciyi mağdur ederse, tüketici reklam kuruluna şikayetini bildirmeli. Reklam kuruluysa ünlü kişiye para cezası yaptırımı uygulamalı. Bunun haricinde tüketici gördüğü zarardan dolayı hem reklam veren satıcıya hem de ünlüye karşı tazminat davası açabilir. Bu süreçler içerisinde bazen çıkar çatışması olan durumlar da yaşanabilir. Ünlü kişi, hatalı bilgi verdiği ürünün hem pazarlamacısı hem iş ortağıysa dolandırıcılıktan hapis yaptırımı söz konusu olabilir."


- İstanbul
Ünlüler sosyal medyada reklam yaparken dikkat etmeli: Hapis yaptırımı söz konusu olabilir

Zahit Şeyhanoğulları, Sosyal Medya, İstanbul, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ünlüler sosyal medyada reklam yaparken dikkat etmeli: 'Hapis yaptırımı söz konusu olabilir' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti
Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare         
10:52
Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar         
09:54
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor         
07:32
Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti         
23:46
KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "Mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı         
23:16
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 11:04:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlüler sosyal medyada reklam yaparken dikkat etmeli: "Hapis yaptırımı söz konusu olabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei