Ünlüler takımı yarışmacısı Öykü Çelik, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Birçok dizi ve film projesinde rol alan 33 yaşındaki Öykü Çelik ise yarışmada hayat hikayesini anlatırken duygusal anlar yaşadı.

"ANNEMLE BABAM BOŞANINCA TEYZEMLERDE KALDIM"

Genç oyuncu Çelik, başından geçenleri gözyaşları içinde şöyle anlattı: " İstanbul'da doğdum büyüdüm ama Trabzon'a gittik, Bodrum'a taşındık. Annemle babam boşandı. Teyzem ve eniştem ikinci annem babam gibidir. Lisede onların yanındaydım. Bana hep İstanbul'dan gelen kız dediler. Okullarda sorun yaşıyordum."

TİYATROYU KAZANDIKTAN SONRA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM"

Trabzon'da çok devlet tiyatrosuna giderdik. Seni de alalım derlerdi ama ben hiç kendini öne atabilen biri değilim. Teyzem beni gizli gizli bir kursa yazdırdı. O yıl burslu bir şekilde okula girdim. Ama bir trafik kazası geçirdim. Mumya gibi sardılar beni. Benim uzunca bir zamanıma mal oldu. Devamsızlıktan ötürü bursum bitti. Boşanmış çiftlerde çok hasar oluyor. Herkes kendini onarmaya çalışıyor. Ben onları onaracak yaşta değildim. Şu an iyiyiz. Duygularım çok hassas onlara karşı. Ben biraz ketumum. Şu an İstanbul'da olsam onlara sarılırdım. Sevdiklerinize sarılın."