Ünlüler takımı yarışmacısı Öykü Çelik, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Ünlüler takımı yarışmacısı Öykü Çelik, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu

12.02.2021 07:21

Survivor ünlüler takımında yer alan oyuncu Öykü Çelik, hayat hikayesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu. Küçük yaşta anne ve babasının boşandığını anlatan, lise hayatını teyze ve eniştesinin yanında tamamladığını söyledi. Ketum biri olduğundan bahseden Çelik, "Sevdiklerinize sarılın" diyerek izleyicilere çağrıda bulundu.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Birçok dizi ve film projesinde rol alan 33 yaşındaki Öykü Çelik ise yarışmada hayat hikayesini anlatırken duygusal anlar yaşadı.

"ANNEMLE BABAM BOŞANINCA TEYZEMLERDE KALDIM"

Genç oyuncu Çelik, başından geçenleri gözyaşları içinde şöyle anlattı: " İstanbul'da doğdum büyüdüm ama Trabzon'a gittik, Bodrum'a taşındık. Annemle babam boşandı. Teyzem ve eniştem ikinci annem babam gibidir. Lisede onların yanındaydım. Bana hep İstanbul'dan gelen kız dediler. Okullarda sorun yaşıyordum."

Ünlüler takımı yarışmacısı Öykü Çelik, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu

TİYATROYU KAZANDIKTAN SONRA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM"

Trabzon'da çok devlet tiyatrosuna giderdik. Seni de alalım derlerdi ama ben hiç kendini öne atabilen biri değilim. Teyzem beni gizli gizli bir kursa yazdırdı. O yıl burslu bir şekilde okula girdim. Ama bir trafik kazası geçirdim. Mumya gibi sardılar beni. Benim uzunca bir zamanıma mal oldu. Devamsızlıktan ötürü bursum bitti. Boşanmış çiftlerde çok hasar oluyor. Herkes kendini onarmaya çalışıyor. Ben onları onaracak yaşta değildim. Şu an iyiyiz. Duygularım çok hassas onlara karşı. Ben biraz ketumum. Şu an İstanbul'da olsam onlara sarılırdım. Sevdiklerinize sarılın."

Ünlüler takımı yarışmacısı Öykü Çelik, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Ünlüler takımı yarışmacısı Öykü Çelik, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu

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Son Dakika Magazin Ünlüler takımı yarışmacısı Öykü Çelik, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika Magazin


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