Üye Girişi
Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı - Son Dakika

Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı

09.08.2021 16:53
Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı, System.String[]

Ünlüler, her gittikleri yerde olduğu gibi, dünyanın önde gelen tatil beldelerinde de sürekli objektiflerin takibinde.

Ünlüler, her gittikleri yerde olduğu gibi, dünyanın önde gelen tatil beldelerinde de sürekli objektiflerin takibinde. İşte ünlülerin kumsal halleri.

Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı
HEM TATİL, HEM İŞ GEZİSİ

Model Irina Shayk, arkadaşlarıyla birlikte Ibiza adasında plaj keyfi yaparken görüntülendi. Tanıtım yüzü olduğu firmanın tanıtım filmi için Mert Alaş'ın objektifinin karşısına geçen Shayk, çekimden sonra da arkadaşlarıyla yorgunluk attı.

Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı
ADI KANYE WEST İLE ANILMIŞTI

Kahverengi bir bikini giyen Shayk, uzun uzun yüzdü. Serinledikten sonra da kumsala çıkıp güneşlendi. Aktör Bradley Cooper ile ilişisinden Lea adında bir kızı bulunan Shayk, kumsalda arkadaşlarıyla şakalaşıp neşeli anlar yaşadı. Geçtiğimiz aylarda Kanye West ile yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla gündemde olan Shayk, ünlü müzisyenle birkaç kez dışında hiç birlikte görüntülenmedi.

Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı
ÜLKE ÜLKE GEZİYOR

Bir başka ünlü model Sara Sampaio da meslektaşı Kelsey Merritt ile birlikte Korsika'da. Podyum arkadaşları Jasmine Tookes'in bekarlığa veda partisi için Hırvatistan'da bulunan Sampaio ile Merritt daha sonra da rotalarını Korsika'ya çevirdi.

Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı

ARKADAŞI DA YANINDA

Sampaio ile aynı yatta tura çıkan Kelsey Merritt de tıpkı meslektaşı gibi bol bol denize girip güneşlendi. İki modelin o günü de mavi sularda geçti.

Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı

AİLE TATİLİ

Ünlü oyuncu Charlize Theron, çocukları Jackson ile August ve annesi Gerda eşliğinoe Yunanistan'da tatil yapıyor. Sosyal medyada iki çocuğuyla birmlikte nadir paylaşımlarından birini yapan Theron, önceki gün de yine mavi yolculukta görüntülendi.

Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı

NEŞELİ KAHKAHALAR

Bir ara annesi, çocukları ve yanındaki arkadaşı eşliğinde su sporlarıyla ilgilenen güzel oyuncu, zaman zaman neşeli kahkahalar da attı. Theron, tatilde siyah renkten vazgeçmedi. Önce siyah bikini, sonra da siyah mayo ile görüntülendi.

Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı

BİR YANDA AŞK, BİR YANDA TATİL, DİĞER YANDA DA İŞ

Bir yandan çalışıp bir yandan da tatil yapan modellerden biri de Alessandra Ambrosio. Memleketi Brezilya'ya bulunan Ambrosio'ya yeni sevgilisi Richard Lee de eşlik ediyor. İki sevgili, bir ara el ele kumsalda yürüdü. Ambrosio bir yandan tatil keyfi yaparken diğer yandan da kendi plaj giyimi markasının katalog çekimlerini de gerçekleştiriyor.

Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı

AŞIKLARIN KUMSAL SOHBETİ

DJ David Guetta ve sevgilisi Jessica Ledon tatil için Yunanistan'ın Mykonos adasını seçti. İki sevgili önceki gün de kumsalda görüntülendi. Bir ara deniz kenarında duran çift, uzun uzun sohbet etti.  Daha sonra David Guetta ile sevgilisi Ledon, kendilerine ilgi gösteren ve fotoğraf çektirmek isteyen diğer tatilcileri de kırmadı.

Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı

ESKİ KAİNAT GÜZELİ

Eski Kainat Güzeli Rachael Finch da Avustralya'ya görüntülendi. Yeşil bikinisiyle plaja giden Finch kusursuz fiziğiyle dikkat çekti. Finch daha sonra şortunu ve tişörtünü giyerek kumsalda koşu yaptı. Böylece formunu koruma sırlarından birini de gözler önüne serdi.

Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı
NEYDİ, NE OLDU!

TV ünlüsü James Argent de bu yazın en çok konuşulan ünlülerinden biriydi. Tam 44 kilo veren Argent, çıktığı Marbella tatilinde bu değişimiyle herkesi şaşırttı.

Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı

AVRUPA TURUNA DEVAM

Yaz aylarının büyük bir bölümünü tatilde geçiren Kate Hudson ve sevgilisi Danny Fujikawa ve çocukları ile birlikte çıktığı Avrupa turunu sürdürüyor. Önce Yunanistan'ı gezen Hudson ve ailesi şimdi de İtalya, Umbria'ya geçti. Hudson, tatilde çektiği fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor.

Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı

Irina Shayk, Kanye West, Yunanistan, Mert Alaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Küçük kız, tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu! O anlar saniye saniye kaydedildi 17:11 Küçük kız, tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı 17:08 Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı 16:10 Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı
Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir 16:03 Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş 16:01 Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş "fırsat" olarak değerlendiriliyor Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi 15:43 Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi
TOKİ'den Karabük'te yurt binasının 6 yıldır boş beklediği ve yarı fiyatına satışa çıkarıldığı iddialarına yalanlama 15:29 TOKİ'den Karabük'te yurt binasının 6 yıldır boş beklediği ve yarı fiyatına satışa çıkarıldığı iddialarına yalanlama Kitapçıya 15:01 Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı

Son Dakika Haberleri
17:09 "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına CHP'den cevap: Milletin asıl gündemini çalma çabası
17:07 Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı
16:24 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
16:10 Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı
16:03 Hastalığı için yardım istedi, medya ölü ilan etti! Haluk Levent, hakkında çıkan haberlere sitem etti
16:02 Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir
15:43 Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü
15:42 Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi
15:10 Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı
15:03 Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi
Beşiktaş taraftarının merakla beklediği Alex Teixeira, İstanbul'a ayak bastı Beşiktaş taraftarının merakla beklediği Alex Teixeira, İstanbul'a ayak bastı         
17:16
"Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına CHP'den cevap: Milletin asıl gündemini çalma çabası         
17:10
Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım         
16:25
En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Listenin başını yine Ordu çekiyor En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Listenin başını yine Ordu çekiyor         
16:06
Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı         
16:03
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Yangınların büyük yıkıma yol açtığı Antalya'da sağlıkçıların tüm izinleri iptal edildi Yangınların büyük yıkıma yol açtığı Antalya'da sağlıkçıların tüm izinleri iptal edildi         
15:30
Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı         
15:11
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı         
14:44
3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan         
14:08
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor         
13:46
Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait         
12:03
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 17:25:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement