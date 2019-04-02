Son Dakika Haberleri: Ünlüler Tegv Savur Öğrenim Birimi'ni Ziyaret Etti

Ünlüler Tegv Savur Öğrenim Birimi'ni Ziyaret Etti

1 saat önce

TEGV Mardin Savur Öğrenim Birimi Abdulgani Aras Etkinlik Merkezi'ni ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Ünlüler Tegv Savur Öğrenim Birimi'ni Ziyaret Etti, System.String[]

Savurlu çocukların değerli misafirleri vardı

Abdulgani Aras Etkinlik Merkezi, bu heyecan verici ziyaretle renkli anlara sahne oldu.

Türkiye'nin sevilen isimlerinden Ayla Çelik, Aysel Tumba, Ronit Hakko, İpek Varol, Nazlı Keçeli, Esra Dinçkok, Aslı Tümen, Ayşe Polat, Figen Kütük, Ela Barlas, Alara Koçibey, Sanem Habip, Müge Atamanlar, Nihan Alpay, Emine Kütük ve Aslı Şen, 28 Mart 2019 Perşembe Mardin TEGV Savur Öğrenim Birimi'ni ziyaret etti.

Ses getiren parçalarından "Bağdat" isimli şarkıyı söyleyerek etkinlik merkezine giriş yapan Ayla Çelik'e, TEGV'li çocuklarımız coşkuyla eşlik etti. Çocuklarımıza mini bir konser veren Ayla Çelik, söylediği şarkılarla gönüllülerimizi ve çocuklarımızı neşelendirdi, hep birlikte güzel bir gün geçirerek, bolca fotoğraf çekildiler.

Çocuklar tarafından ilgiyle karşılanan ünlü konuklar, etkinlik odalarını tek tek dolaşarak eğitim etkinliklerini yerinde izlediler. TEGV hakkında bilgiler alan konuklar, o sırada ebru çalışması yapmakta olan çocukların etkinliğine eşlik ederek etkinliği deneyimleme fırsatı buldular.

Çocuklarımızın olduğu kadar konukların da unutamayacağı duygu dolu anlar yaşanan ziyarette, konuklar TEGV'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, TEGV'den desteklerini esirgemeyeceklerini ifade ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:48 Kaynak: Bültenler

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