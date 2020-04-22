Ünlüler ve çocuklar 23 Nisan klibinde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ünlüler ve çocuklar 23 Nisan klibinde buluştu - Son Dakika

Ünlüler ve çocuklar 23 Nisan klibinde buluştu

6 saat önce

Ünlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına hazırlanan 'Güzel Çocuk' isimli marş için evlerinde kamera karşısına geçti.

Ünlüler ve çocuklar 23 Nisan klibinde buluştu, System.String[]

Ünlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına hazırlanan 'Güzel Çocuk' isimli marş için evlerinde kamera karşısına geçti. Genç şarkıcı Gökhan Bölükçü'nün seslendirdiği marşa, çocuklar da eşlik etti.

Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde geçirmek zorunda kalan çocuklara moral veren bir marş hazırlandı. Sözleri İlkay Göçmen'e, müziği Gökhan Bölükçü'ye, düzenlemesi Mustafa Arslanyürek'e ait olan 'Güzel Çocuk' isimli marş için, bir de klip çekildi. Aralarında müzisyen ve oyuncuların bulunduğu çok sayıda ünlü isim, evlerinde kendi imkanlarıyla çektikleri videolarla klibe dahil oldu. Ünlü DJ ve prodüktör Emrah Karaduman, Grammy ödüllü ABD'li sanatçı Maya Azucena'nın yanı sıra, Burak Demir, Semra Güzel, Yaprak Durmaz, Giray Özdenoğlu, Şebnem Schaefer, Nihan Şahenk, Ahmet Dursun, Ercan Özdal, Sena Yıldız gibi müzik ve sanat camiasından sevilen isimler çocuklarla aynı videoda buluştu. Habib Yücel'in yönetmenliğini yaptığı klip, renkli görüntülere sahne oldu. - İZMİR

23 Nisan, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:04 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor Minik öğrenciden TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan hediyesi TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan mesajı
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu         
16:41
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Mermer ustası, ilgi artınca Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı         
16:31
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi         
16:29
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi         
16:25
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim         
16:09
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor         
16:07
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı         
16:01
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur         
15:58
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş         
15:51
Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu         
15:47
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı         
15:28
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim         
15:21
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu         
15:17
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL         
15:15
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi         
15:10
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi         
14:51
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde         
14:46
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti         
14:36
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı         
14:35
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı         
14:33
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü         
14:00
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek         
13:57
Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi         
13:52
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı         
13:49
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin         
13:46
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi         
13:46
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek         
13:41
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı         
13:35
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 16:53:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlüler ve çocuklar 23 Nisan klibinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]