Ünlüler Yılbaşı Tatili İçin Yurt Dışına Gitti

Yeni yıla yurt dışında geçirmek isteyen ünlüler yurt dışına gitti.

Yeni yıla yurt dışında geçirmek isteyen ünlüler yurt dışına gitti. Yurt dışına gidenler arasında Liglere ara verilmesi nedeniyle futbolcular da vardı.



Yeni yıla sayılı günler kala ünlüler ve sporcular yılbaşını yurt dışında geçirmek için Atatürk Havalimanı'na akın etti. Ünlü modacı ve DJ Kemal Doğulu yılbaşını Münih'te geçirmek için Atatürk Havalimanı'na geldi. Şarkıcı Altay da yılbaşında sahne alacağı Kıbrıs'a gitmek üzere havalimanına gelenler arasında yer aldı. Öte yandan ünlü oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım da yeni yıl tatili için yurt dışına gitti.



Yılbaşına Münih'te girecek olan Kemal Doğulu, " 2018'den daha iyi yıl olsun. Her yıl aynı şeyi diyoruz ama olmuyor. İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu ve barış içinde bir yıl geçiririz" dedi. Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacak olan sanatçı Altay da, "Herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, mutluluk, huzur, ailenizle ve sevdiklerinizle, bütün ülkemizle insanların birbirine karşı daha hoşgörülü, saygılı, tüm dünyada hastalıkların daha az yaşanmasını, ülkeler arasında daha çok barışın olduğu bir yıl geçirmesini diliyorum" diye konuştu.



Öte yandan liglerin ara vermesini fırsat bilen futbolcular da yurt dışına çıkmak için Atatürk Havalimanı'na geldi. Dün akşam Antalya Spor karşısına berabere kalan Fenerbahçe'nin i futbolcuları da yeni yıla girmek için yurt dışını seçti. Fenerbahçeli futbolcular Mehmet Topal İslam Slimani ile Mauricio İsla da aileleriyle birlikte yeni yılı yurt dışında karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Fenerbahçeli futbolcu Slimani Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarıda sergilemesi beklenen performansı hakkındaki soruya, "Gelecek sefer" diyerek yanıtsız bırakırken, Mehmet Topal ise konuşmaktan çekindi. Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Semih Özsoy da yurt dışına gitti. - İSTANBUL

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