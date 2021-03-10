Ünlüler YouTube'u iyi kullanamıyor

Dijital maceranız nasıl başladı?

1997'de Türkiye'nin ilk online oyun web sitesinin kurucusu olarak başladım dijital girişimciliğe. Toplamda 20 yıl dijital dünyanın farklı alanlarında birçok girişimim oldu. Son girişimim olan Avrupa'nın en büyük arama motoru reklamcılığı ajansımı sattıktan sonra YouTube'un büyüyen bir platform olacağını ve geleceğin medyası olacağını görüyordum. Tüm bu tecrübelerimden yola çıkarak CreatorStation'ı kurdum. CreatorStation ne iş yapar? Gerçekte etkinliği nedir?

YouTuber'ların hangi videoyu çekeceğinden, o videonun çekim ve montajlanmasına, gerekli izinlerin alınmasından kapak tasarımına, videonun YouTube kanalına yüklenmesine kadar olan bütün süreci koordine eden bir yetenek yönetimi ajansıyız. Tüm bunları yaparken bir yandan da markalarla YouTuber'lar arasında köprü kuran, işbirliklerini gerçekleştiren, aynı dili konuşmalarını sağlarken, bunu izleyicileri memnun edecek şekilde gerçekleştirmeye özen gösteren bir ajansız. Her YouTube videosu çeken CreatorStation'da kendine yer bulabilir mi?

İzlenme ve mevcut abonelikleri kıstas alarak belli kriterler ve parametrelerle değerlendirmeler yapıyoruz. Belli bir abone sayısı yakalamış ve bunu da kısa bir sürede yapabilmiş birini alıp çok daha büyük bir yıldız haline getirebiliyoruz. YOUTUBE VE TİKTOKTA

DÜNYADA İLK 10'DAYIZ

Türkiye'de bu konuda altyapı kadar dijital dönem ve yeni jenerasyon yönünden sanırım Avrupa'dan iyiyiz. Sizce?

Sosyal medya ve teknoloji kullanımında daha genç bir nüfusa sahip olduğumuz kullanım ve içerik üretimi olarak Avrupa ve hatta İngiltere'nin ilerisindeyiz. YouTube ve TikTok'ta dünyada ilk 10'dayız. Size göre gerçekten bu işin üstadı kimler?

YouTube'u geleneksel medyada kaybettiği ününü geri kazanmak için bir basamak veya reklam mecrası olarak görmeden, bu alanı artık yeni bir medya platformu olarak kabul eden isimler başarılı olabiliyor. Gelenekselden gelip YouTube'da başarılı diyebileceğimiz çok az insan var. Örneğin sinema ve reklam yönetmeni olan İlker Canikligil FluTV adlı bir kanal kurup çok başarılı oldu. Armağan Çağlayan da çok talep gören içerikler üretiyor. Ama şarkıcıları soruyorsanız onlar içerik üretmiyorlar, kliplerini yayınlıyorlar sadece. Aslında bu gayet normal, çünkü YouTube "tam zamanlı bir meslek" YouTuber'lar için. Instagram gibi bir fotoğraf çekip "filtrelerle güzelleşebileceğiniz" bir ortam değil. Kolay değil yani!

Ünlü isimler YouTube'u gerçekten dünya çapında kullanabiliyor mu? Bunu en iyi kimler başarıyor?

Ne yazık ki daha geniş kitlelere ulaşmak için İngilizce içerik üretseler dahi "benim İngilizce şarkım-klibim var" diye hava atmak için yaptıkları için kartvizitlerine eklemek dışında yakaladıkları bir başarı olmuyor. Amaçladıklarından öteye gitmiyor yani doğal olarak. Müzikteki başarısını YouTube'a taşıyabilen bir isim yok, ama bazı ünlü isimler "içerik üreterek" başarılı oldu diyebilirim.

Türk YouTuber'ların izlenme oranları gerçek mi? Bu konuda hep bir şaibe var deniliyor...

Günümüzde YouTube trafiğinin yüzde 80'i mobil cihazlardan ve televizyonlardan tüketiliyor. YouTube'un bu konuda kullandığı çok güçlü algoritmalar ve AIt kontrolleri var. Artık bu tür iddialar dedikonunun ötesine geçmiyor. YouTube Instagram değildir, hatta "gibi bile" değildir...

Gençlere, YouTuber olmak isteyenlere tavsiyeniz ne olur?

YouTube'un ücretsiz İçerik Üreticisi Akademisi'ndeki eğitimleri tamamlayıp sonra oradaki yönlendirmeler doğrultusunda yetenekli oldukları, sevdikleri bir alanda içerik üretmeye başlamaları. Ne yapmak istediğiniz kadar, neye yetenekli olduğunuz da önemli...

YOUTUBE RİTİM İŞİ

Türkiye'de YouTuber'ların ya da ünlülerin YouTube video klipleri istenileni veriyor mu?

YouTube'da izlenmeye devam etmek için isminizin, ününüzün pek önemi yok. Her videoda istenileni vermediğiniz zaman izlenmeniz giderek düşer ki bunu birçok ünlü ve siyasetçinin YouTube kanallarına baktığınızda görebilirsiniz. YouTube ritim işi ve ritmi kaçıramazsınız.

SAMİMİYET VE DÜRÜSTLÜK

OLMAZSA OLMAZ

İyi bir video kaç dakika olmalı?

Öncelikle olmazsa olmaz iki temel olgu samimiyet ve dürüstlük... Üslup bir arkadaşına anlatıyormuş gibi net ve samimi olmalı içeriklerde. Her kategori ve kanala göre değişebiliyor tabii. Ama hangi kategoride olursa olsun diğerlerinden ayrışan içerik iyi içeriktir. Mesela sizin yayın yaptığınız kulvardaki ortalama videolar 10 dakika izleniyor ve sizin videonuz 15 dakika izleniyorsa YouTube o videoyu diğer kullanıcılara daha fazla öneriyor. Yani sizi diğerlerinden ayrıştırıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor.